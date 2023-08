Si muove il mercato del Messina: fuori Iannone e dentro Franco, ora la punta - Tempostretto

Un movimento in entrata e uno in uscita per il ds Roma, adesso tocca al centravanti che potrebbe arrivare al Messina dall'Avellino

MESSINA – Negli ultimi giorni la società Acr Messina ha comunicato due movimenti di mercato. Come avevamo già anticipato è sancita la fine dell’avventura in biancoscudato di Carmine Iannone, l’esterno offensivo ha rescisso il contratto, determinante l’affollamento nel reparto avanzato ma anche l’età: Iannone da quest’anno non potrà essere più schierato come under.

L’attaccante nato a San Giuseppe Vesuviano aveva ancora un anno di contratto e nella passata stagione aveva collezionato 22 presenze, 9 da titolare segnando due gol, contro Viterbese e Latina, nella sfida contro i laziali dopo aver segnato ha servito l’unico assist della sua stagione a Lorenzo Catania. Per Iannone ci sarà il ritorno alla Paganese.

Domenico Franco firma con il Messina

Per un calciatore che va via ce n’è un altro che arriva, in realtà firma perché era in gruppo già da settimane. Si tratta poi di un ritorno, quello di Domenico Franco in biancoscudato. Con oltre 250 presenze tra i professionisti, il centrocampista classe ’92 torna a vestire la maglia del Messina che aveva già indossato nella stagione 2013/14 nel campionato di C2 vinto.

Franco si lega al club biancoscudato per i prossimi due anni, dopo l’esperienza della passata stagione alla Lucchese era svincolato e il suo contratto sarà ratificato nella giornata di lunedì. Chiusa un’importante pedina del centrocampo non resta che trovare la punta che possa garantire i gol.

La punta potrebbe essere Plescia

Proprio in questo settore stava lavorando negli ultimi giorni il direttore sportivo Domenico Roma che cercava, ormai a fine mercato, tra gli esuberi di squadre di B o qualche occasioni in C. Lo stesso Sciotto, a quanto ci risulta, dall’ospedale dopo il malore, appena ha ripreso conoscenza, ha chiesto della punta.

Il nome che è circolato negli ultimi giorni, e sembra essere molto vicino al Messina, è quello di Vincenzo Plescia. Palermitano classe 1998 la punta centrale che stanno sondando i biancoscudati arriverebbe dall’Avellino, vanta più di cento presenze tra i professionisti in tutti e tre i gironi della Lega Pro e ha segnato 21 gol, di cui 13 nel girone in cui giocherà il Messina.

Rosa Acr Messina 2023/2024

Portieri: Riccardo Daga (2000), Ermanno Fumagalli (1982), Vincenzo Quartarone (2003).

Difensori: Michele Ferrara (1993), Marco Manetta (1991), Vincenzo Polito (1999), Damiano Lia (1997), Lorenzo Tropea (2004), Federico Pacciardi (1995).

Centrocampisti: Giulio Frisenna (2002), Francesco Giunta (1999), Simone Buffa (2001), Marco Firenze (1993), Domenico Franco (1992).

Attaccanti: Antonino Ragusa (1990), Pasqualino Ortisi (2002), Michele Emmausso (1997), Pierluca Luciani (2002), Francesco Scafetta (2002), Carlo Cavallo (2002), Marco Zunno (2001).

Restano svincolati gli ex Messina con opzione: Giuseppe Salvo (2003), Daniele Trasciani (2001), Paolo Grillo (1997).