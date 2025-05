“Si possono lasciare i marciapiedi così?”

Ci sono regole da rispettare anche per il conferimento di rifiuti da parte di utenti non domestici

MESSINA – Pubblichiamo due segnalazioni che evidenziano situazioni analoghe in via Garibaldi e in via Primo Settembre, vicino alle Due Fontane. Queste due arterie sono percorse non solo da messinesi ma anche da molti turisti. Le foto inviate mostrano imballaggi di cartone, sacchi di bottiglie, rifiuti di vario tipo e, nel primo caso, resti di alimenti che deturpano le strade. Messina Servizi nel suo sito precisa che “i cartoni per le bevande vanno conferiti puliti e schiacciati”. Nel caso di via Primo Settembre, peraltro, la spazzatura è stata collocata a ridosso di un negozio chiuso, che quindi non ha nulla a che vedere con chi si è reso protagonista di questo comportamento. Sempre Messina Servizi spiega che “i materiali vanno esposti in prossimità del proprio numero civico.”