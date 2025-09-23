Si reca all’Asp e sparisce, preoccupazione a S. Agata per Salvatore Caioli

Appello dei familiari a chiunque abbia notizie del 63enne scomparso giovedì scorso

Sant’Agata Militello – Non ci sono ancora tracce di Salvatore Caioli, 63 anni, scomparso da casa giovedì scorso. L’uomo era uscito di casa per recarsi a Messina, dove aveva fissato degli esami medici all’Asp. Non ha più fatto ritorno a Sant’Agata Militello e i suoi cari non sono più riusciti a contattarlo.

Appello dei familiari

Affetto da una grave patologia, Salvatore Caioli è stato visto l’ultima volta nei pressi della stazione ferroviaria della sua cittadina. Dopo aver denunciato la scomparsa ai Carabinieri, i familiari hanno diffuso le sue foto e lanciano l’appello a chiunque potesse avere sue notizie, precisando che potrebbe trovarsi in stato confusionale.

I numeri di emergenza

Le autorità invitano chiunque abbia visto o abbia informazioni utili a mettersi in contatto con la caserma dei carabinieri di Sant’Agata di Militello o a chiamare il numero di emergenza 112.