Si sente male in auto e muore in ospedale - Tempostretto

Un uomo è stato soccorso, dopo aver sbattuto con le vetture in sosta, ma non c'è stato nulla da fare

MESSINA – L’impatto improvviso contro alcune auto in sosta. Un infarto probabilmente. Era nato nel 1947, si è sentito male mentre era alla guida e ha perso il controllo dell’auto (nella foto) a Messina, in via Cesare Battisti, all’altezza della Chiesa dei Catalani. Così un uomo stamattina, domenica 22 gennaio, è arrivato in ambulanza in condizioni disperate al “Piemonte”. Ma non c’è stato nulla da fare.