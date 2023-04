Si torna a parcheggiare nelle traverse del viale S. Martino. Ma è caos in attesa della segnaletica - Tempostretto

Si potrà sostare solo sul lato destro della via, per due ore al massimo, con disco orario

Di Silvia De Domenico

MESSINA – L’isola pedonale del viale San Martino verrà prorogata (leggi qui), anche se ancora la segnaletica indica la data del 16 aprile. Nei prossimi giorni i cartelli stradali verranno sostituiti, così come quelli nelle traverse. Le vie Nino Bixio, Luciano Manara, Ettore Lombardo pellegrino e Camiciotti non faranno più parte dell’isola pedonale e si potrà tornare ad utilizzarle per parcheggiare.

Vie cieche: si potrà entrare ma non uscire sul viale

Queste quattro vie diventeranno cieche: si potrà entrare e parcheggiare solo sul lato destro, ma non si potrà uscire proseguendo la marcia in direzione viale San Martino. Gli stalli blu nelle traverse continueranno ad essere a pagamento, alla tariffa di un euro l’ora, ma si dovrà esporre il disco orario e la durata massima della sosta sarà di due ore. Per evitare che i mezzi che parcheggiano nelle traverse si ritrovino sul viale San Martino sono stati posizionati degli archetti. Quindi gli automobilisti potranno uscire dalla via in cui hanno parcheggiato o in retromarcia o facendo manovra sul lato in cui non si sosta. Ammesso che almeno un lato della via venga lasciato libero. In questi giorni, ad esempio, non è stato così.

Senza la segnaletica completa regna il caos

Questa mattina, infatti, regnava il caos. La segnaletica orizzontale e verticale non è stata ancora completata e quindi le vie sono state prese d’assalto da auto, furgoni e mezzi a due ruote. La gran parte delle strisce blu sono state cancellate per essere poi ripristinate nei prossimi giorni e anche questo ha creato confusione negli automobilisti. Qui la gallery fotografica.