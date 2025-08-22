 Si tuffa tra i cavalloni e resta intrappolata nelle grotte di Mongiove

Si tuffa tra i cavalloni e resta intrappolata nelle grotte di Mongiove

Alessandra Serio

Si tuffa tra i cavalloni e resta intrappolata nelle grotte di Mongiove

venerdì 22 Agosto 2025 - 17:30

Dopo l'sos al 1530 la bagnante è stata portata in salvo da VdF e Guardia Costiera

Patti – Il vento forte e le onde alte hanno giocato un brutto scherzo ad una bagnante che, malgrado le condizioni del mare, ha deciso di entrare in acqua ugualmente nella bella spiaggia di Mongiove e raggiungere la scogliera. Qui la donna è rimasta intrappolata, impossibilitata a tornare a terra, a causa del mare ingrossato e delle forti correnti.

Sos al 1530

Una telefonata al numero di soccorso in mare 1530 ha fatto scattare l’operazione di salvataggio congiunta dei Vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto. L’allarme è scattato quando alcuni presenti hanno notato la ragazza impossibilitata a raggiungere la riva. Immediato l’intervento coordinato tra due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Messina, provenienti dai distaccamenti di Patti e Milazzo, e la Capitaneria di Porto.

Le operazioni si sono svolte in condizioni meteo-marine difficili, ma grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori coinvolti, l’intervento si è concluso con esito positivo: la bagnante, visibilmente provata ma cosciente, è stata portata in salvo e recuperata in sicurezza. In spiaggia è stata visitata per scrupolo da un equipaggio del 118.

Avaria ad un’imbarcazione da diporto a Milazzo

Nella stessa mattinata la Guardia Costiera aveva già effettuato un’altra operazione di soccorso, aiutando un’imbarcazione da diporto rimasta in avaria a circa 11 miglia a nord di Capo Milazzo. Con il sistema di timoneria fuori uso, l’imbarcazione ha raggiunto a lento moto e aiutata dalla motovedetta della Guardia Costiera fino allo specchio d’acqua antistante la Lega Navale di Milazzo dove è stata ancorata.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

L’addio a Pippo Baudo, un monumento della tv italiana
Messina. Airone nella spiaggia di Contrada Fortino. VIDEO
Incidente mortale Palermo, chi erano le 2 giovani vittime
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED