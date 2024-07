Siccità in Sicilia, a Forza d’Agrò contingentata la fornitura idrica

L'annuncio del sindaco: "Siciliacque sospenderà l'erogazione ogni 3 ore per 2 ore. Possibili disagi

FORZA D’AGRO’ – Siciliacque ha comunicato al Comune di Forza d’Agrò che verrà contingentata l’alimentazione idrica nei serbatoi che il centro del paese. Ogni 3 ore l’erogazione verrà messa sospesa per 2 ore. “Questo vuol dire che nelle 2 ore di pausa dei motori – ha spiegato il sindaco Bruno Miliadò – potrebbero verificarsi problemi con la fornitura idrica”.

Il sindaco si è rivolto ai cittadini chiedendo loro di “fare buon uso dell’acqua”. “Non allarmatevi se doveste notare mancanza di acqua – ha sottolineato il primo cittadino -. Purtroppo a causa dell’emergenza idrica che attanaglia l’intera regione e non solo in questi mesi estivi, anche Siciliacque ha dovuto prendere le dovute cautele, chiaramente non solo con Forza d’Agrò, ma anche con gli altri comuni”.

Questi gli orari di attività delle pompe idrauliche a Forza d’Agrò durante le 24 ore della giornata:

00:01 – 03:00 attiva

03:01 – 05:00 non attiva

05:01 – 08: 00 attiva

08:01 – 10:00 non attiva

10:01 – 13:00 attiva

13:01 – 15:00 non attiva

15:01 – 18:00 attiva

18:01 – 20-00 non attiva

20.01 – 23:00 attiva

23.01 – 00.00 non attiva