Siccità in Sicilia, il rischio di un’estate peggiore di quella 2024

A lanciare l'allarme per il Meridione e le isole il commissario straordinario Dell'Acqua. Ma Messina e l'isola sono pronti a fronteggiare l'emergenza?

“Il Meridione e le isole hanno per i bacini una situazione peggiore dell’anno scorso. La prossima estate sarà particolarmente dura”. Uno scenario fosco, per Sicilia e Sardegna, quello previsto dal commissario straordinario nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua. Nel suo intervento a un convegno sul fotovoltaico flottante, Dell’Acqua ha evidenziato che la situazione è talmente emergenziale che “non c’è tempo da perdere”, individuando nella burocrazia un ostacolo (fonte Ansa). Ma su questo fronte come si sta muovendo la Regione siciliana? Ci attende un’estate peggiore rispetto a quella da incubo del 2024?

La cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica, presieduta dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, nel novembre 2024, ha approvato le proposte avanzate dalla Regione, attraverso il commissario Dell’Acqua, per procedere alla riattivazione dei tre dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani, attraverso moduli temporanei in attesa di quelli definitivi, così da poter garantire ai cittadini la fornitura d’acqua entro il prossimo mese di giugno. E, in generale, il presidente Renato Schifani ha annunciato un piano da 290 milioni per cinque dissalatori, con l’obiettivo di “sconfiggere la siccità”.

L’acqua a Messina, occorre riorganizzare l’Amam

Nel frattempo, a Messina, l’auspicata svolta organizzativa dell’Amam tarda ad arrivare. Oltre ai fondamentali interventi strutturali per rimediare alle perdite, serve una ristrutturazione interna della partecipata, con più tecnici a disposizione. E una svolta anche nella comunicazione con i cittadini. Lo abbiamo scritto e continueremo a sottolinearlo. I segnali in questi mesi non sono stati incoraggianti. E l’estate è alle porte.

