Picciolo: "Bene Musumeci se guarda alla meritocrazia e non al compromesso"

La strada per il dialogo è aperta da tempo ed anche le dichiarazioni del presidente della Regione Musumeci a margine dell’inaugurazione dell’Anno accademico hanno incontrato il favore del leader di Sicilia Futura Beppe Picciolo.

“Apprezzo quanto detto dal governatore con parole nette e chiare che puntavano dritte al cuore del problema della nostra Sicilia: ovvero i “Siciliani” e la loro eterna, triste rassegnazione- ha commentato Picciolo- Non dobbiamo più essere rassegnati, dobbiamo ribellarci e guardare ai nostri giovani, iniziando dalle eccellenze universitarie e sperare davvero di poter ancora cambiare le cose! Strada davvero ardua ed irta di difficoltà, ma se il nostro Presidente in primis vorrà imporre finalmente la vittoria della meritocrazia rispetto alla grande mediocrità che ha avviluppato in questi anni i gangli vitali della Sicilia....allora forse si potrà intravedere una reale possibilità di cambiamento. Ma senza mai più cedere al compromesso politico e senza tentennamenti caro Nello! Per risponderti con lo stesso nostro caro dialetto siciliano .... “Cu non voli quannu po’, non purrà quannu voli”. Buon lavoro allora!”

Già da un paio di mesi si è registrata un’apertura al dialogo tra la forza politica di centro sinistra con il governo Musumeci, guardando ai singoli provvedimenti ed alle strategie di sviluppo. Le Europee alle porte potrebbero però delineare meglio gli scenari anche perché in primo piano ci sono le candidature Pd alle elezioni e in casa Dem ci sono ancora rese dei conti in corso. Faraone è stato eletto segretario regionale Pd senza primarie perché Teresa Piccione ha ritirato la candidatura e le divisioni interne al partito si fanno sentire.