Sicily Bvs, a Bronte arriva un’altra sconfitta

Serie B/m - Nulla da fare per i ragazzi di coach Zappalà che nel primo turno di ritorno del campionato nazionale di pallavolo devono arrendersi anche agli etnei

VILLAFRANCA TIRRENA – Il campionato della Sicily Beach Volley School riparte con una sconfitta. Giliberto e compagni contro la più quotata Aquila Bronte Volley non possono fare nulla. Al Palazzetto dello Sport “Meli” di Bronte nella 15ª giornata girone I Serie B, i locali si impongono con il punteggio di tre set a zero.

Gli uomini di coach Zappalà iniziano tramortiti dagli attacchi di Scuffia, Buremi e Chillemi con il primo parziale che prende la via dei padroni di casa. Nel secondo parziale più solidità nella metà campo tirrenica che recupera uno svantaggio di sei punti e poi si lancia all’inseguimento riportandosi per due volte a meno uno nel punteggio, senza mai però trovare la parità. Nelle battute conclusive accelerazione decisiva degli etnei. Nel terzo la Sicily passa anche a condurre ma dall’11-13 subisce un parziale di dieci punti consecutivi con Chillemi, ex Letojanni, devastante in battuta che ribalta la situazione. Aquila Bronte Volley che si aggiudica la contesa in meno di un’ora e mezza di gioco.

Le formazioni

In campo dall’inizio coach Zappalà manda Giliberto-Amagliani sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori Mazza e Marco Alaimo, centrali Ciaramita e Rizzo con Alberto Alaimo libero. Risponde coach Cartillone con Lopresti al palleggio e Scuffia opposto, in banda Buremi e Chillemi, centrali Platania e Pirozzi con Cartillone libero. A partita in corso spazio tra le fila della Sicily F.lli Anastasi a Giorgio Sulfaro in regia. Adesso una settimana per preparare la prossima partita in casa contro la Paomar Volley Siracusa, un’altra formazione che come l’Aquila lotta per un posto nell’alta classifica.

La cronaca

1° set

Avvio complicato per i tirrenici che dopo il punto dell’1-1 di Mazza restano praticamente fermi e l’Aquila scappa via sull’8-2, a questo punto coach Zappalà decide di fermare il gioco. Al rientro mani out di Mazza e la Sicily F.lli Anastasi torna a muovere il punteggio, provano una reazione i tirrenici che con la palla messa a terra da Marco Alaimo tornano a meno quattro sul 9-5, i padroni di casa però mantengono il vantaggio e allungano con Scuffia sul 18-9, massimo vantaggio con la panchina tirrenica che ricorre al secondo time out.

Al rientro Mazza e un buon lavoro a muro di Rizzo-Amagliani e il punto di quest’ultimo permettono ai messinesi di vincere i quattro punti successivi, ci pensa Scuffia a interrompere l’emorragia dei locali. A quel punto i ragazzi di coach Cartillone riprendono a correre e toccano il nuovo massimo vantaggio sul 23-14, con spazio concesso anche ad alcuni elementi della panchina. Il primo set va in archivio per 25-15 con la difesa della Sicily F.lli Anastasi che non riesce a costruire il contrattacco sul set point.

2° set

Il secondo set inizia con coach Zappalà che manda in campo Giorgio Sulfaro al posto di Giliberto, Scuffia però porta i suoi avanti un break sul 4-2 e poi con un turno in battuta in salto fa segnare il massimo vantaggio +6 sul 9-3. Gli attacchi di Marco Alaimo e il muro di Sulfaro riavvicinano la Sicily sull’11-8, replica immediatamente l’Aquila con il primo tempo vincente di Pirozzi. L’appoggio di Mazza vale il meno due sul 13-11 con la Sicily F.lli Anastasi che prova a restare in scia in questo secondo set, ma un errore col secondo tocco di Sulfaro e l’attacco di Buremi rimettono Bronte avanti 19-15, così coach Zappalà decide di spendere il suo primo time out in questo parziale.

Al rientro dimezzano lo svantaggio i tirrenici con Mazza e Amagliani sul 20-18, poco dopo l’errore di Scuffia permette agli ospiti di servire sotto 21-20, ma arriva l’invasione a rete che rimette Bronte avanti di due. Altra chance dopo l’errore in battuta di Pirozzi sul 22-21, ma Mazza manca a sua volta il campo in battuta. Su una free ball nella fasi conclusive (23-21) la Sicily F.lli Anastasi ha troppa fretta e Amagliani non chiude il punto, mentre Buremi dall’altra parte mette il punto a terra e regala tre set point ai suoi che convertono subito con il muro di Platania per il 25-21.

3° set

Nel terzo coach Cartillone dà spazio a Contraffatto e Scuderi. La Sicily F.lli Anastasi prova a fare corsa di testa ma dall’11-13 subisce cinque punti consecutivi e ribaltata la situazione 16-13 coach Zappalà spende il time out. Al rientro la Sicily F.lli Anastasi non riesce a togliere la battuta a Chillemi che li sta mettendo in grossa difficoltà e sul 21-13 la panchina tirrenica spende il secondo time out. Al rientro arriva finalmente, dopo dieci punti consecutivi, l’errore di Chillemi ma il parziale è ormai indirizzato. La fine arriva sul 25-20 con l’attacco a segno di Buremi.

Il tabellino del match

Aquila Bronte Volley – Sicily F.lli Anastasi 3-0

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro 1, Alaimo A 0, Amagliani 4, Alaimo M 4, Rizzo 2, Cucca ne, Mazza 5, Ciaramita 2, Bartolomeo ne, Giliberto 0.

Allenatore: Luciano Zappalà. Assistente: Emanuele Messina.

Aquila Bronte Volley: Sabella, Cartillone, Cortina, Buremi, Chillemi, Marletta, Leonardi, Lopresti, Platania, Scuffia, Contraffatto, Scuderi, Pirozzi, Capizzi.

Allenatore: Francesco Cartillone. Assistente: Sebastiano Patti.

Parziali: 25-15, 25-21, 25-20.

Durata: 20’, 24’, 24’.

Arbitri: Danny Buccheri e Aurelio Curiale

