Sicily Bvs, Messina sarà il vice di Zappalà - Tempostretto

Sarà Emanuele Messina il vice del tecnico Luciano Zappalà. Intanto, la Sicily Bvs programma il primo allenamento congiunto

VILLAFRANCA TIRRENA – È una Sicily Beach Volley School che guarda alla pallavolo in casa propria a 360°. Per la prima squadra, che disputerà il prossimo campionato di Serie B Nazionale, dopo aver ingaggiato coach Zappalà puntando ad un progetto giovane e a lungo termine, individuato Emanuele Messina quale assistente allenatore. Nato e cresciuto a Catania, già scoutman della Saturnia Volley in Superlega, ha lavorato in passato con Zappalà nell’etneo ed è pronto a questa esperienza da vice: “Quest’anno mi sono lanciato anche io in questo progetto giovane che è una sfida un po’ per tutti e speriamo di fare bene”.

Programmato allenamento congiunto con l’Intermedia Volley

Intanto, proseguono gli allenamenti al “PalaCampagna” in vista dell’esordio in campionato del 15 ottobre, in casa contro l’Aquila Bronte. Per capire il livello attuale di preparazione della squadra, programmato un allenamento congiunto contro l’Intermedia Volley, formazione di Spadafora che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Le due formazioni si sono date appuntamento per il 24 settembre prossimo alle ore 18, proprio al “PalaCampagna” di Saponara.

Antonino Pollino lascia la Sicily

Da segnalare che Antonino Pollino, contrariamente a quanto annunciato durante la presentazione ufficiale della squadra, non farà più parte del gruppo. Gli impegni di lavoro sono, infatti, risultati incompatibili con quelli sportivi. La società ringrazia Pollino per l’impegno profuso nelle prime settimane di lavoro e gli augura il meglio professionalmente.

Il settore femminile, giovanile maschile e minivolley

Ritorna a pieno ritmo alla guida del settore femminile, dopo le ovvie esigenze materne che l’hanno tenuta lontana dalla palestra, Nellina Mazzulla. L’ex pallavolista e dirigente oggi della Sicily Bvs, infatti, allenerà i gruppi Under18, Under16 femminili e la prima squadra che ha chiesto il ripescaggio in Prima Divisione.

Nelly Mazzulla. Tornerà ad allenare

“Le ragazze più grandi hanno già iniziato la preparazione tra sabbia, piscina e sala pesi – spiega Mazzulla – in questa settimana riprenderanno anche il lavoro in palestra. L’obiettivo sarà fare un campionato di vertice. Siamo ripartite dal solido gruppo della passata stagione ma contiamo di aggregare qualche nuova ragazza e non escludiamo un gemellaggio con altre società della zona. Per quanto riguarda, invece, l’Under16 abbiamo quasi tutto il gruppo che nella passata stagione ha preso parte al torneo Under14. Per loro sarà una stagione di crescita ma sono ragazze che stanno insieme da quando hanno iniziato col minivolley. Un gruppo molto coeso ed educato allo sport in modo ottimale”.

Giovanile maschile affidata a Daniele Puglisi

Per quanto riguarda l’Under15/17 maschile e l’Under12 misto la Sicily Beach Volley School ha affidato l’incarico a Daniele Puglisi. In passato, ha giocato per la Fiamma Calvaruso, Mondo Giovane e, tra le ultime esperienze, ha vestito la maglia del Media Volley. Alla Libertas le prime panchine da allenatore e, negli ultimi due anni, si è occupato delle giovanili di Spadafora: “Mi ha fatto molto piacere essere chiamato da Nellina e Carmelo che si spendono molto per la pallavolo a Villafranca Tirrena, sarà una bella esperienza far parte di questa famiglia”.

Daniele Puglisi. Allenerà le giovanili maschili

Miny-Volley al direttore Mazza e all’atleta Cucca

Infine, il minivolley che sarà seguito personalmente dal direttore sportivo Carmelo Mazza e da Anthony Cucca, entrambi anche giocatori della prima squadra. A proposito del nuovo incarico in veste da allenatore, Cucca ha dichiarato: “Inizio un percorso che già avevo accarezzato quando giocavo a Messina e che potrebbe vedermi allenare in futuro. Quando ne abbiamo parlato con la società, ho fatto presente la mia idea di sport che a quest’età deve essere soprattutto un gioco. Ci sarà molto da lavorare ma il divertimento in campo ci aiuterà ad imparare le basi della pallavolo”.

Il ds della Sicily, Carmelo Mazza. Oltre a giocare in B, allenerà il mini-volley

il centrale Anthony Cucca. Affiancherà Mazza nel settore mini-volley

