Il centrale Anthony Cucca prima conferma per la Sicily - Tempostretto

VILLAFRANCA TIRRENA – Inizia a prendere forma la Sicily Beach Volley School che affronterà il prossimo girone I di Serie B di pallavolo Nazionale. Il primo volto della nuova squadra, che sarà allenata da coach Luciano Zappalà, è Anthony Cucca, vecchia conoscenza della zona tirrenica che ha già giocato alla Sicily Bvs nella passata stagione e da quest’anno darà anche una mano nei settori giovanili.

Anthony Cucca: “Ci saranno difficoltà ma la linea giovani mi piace”

Cucca è nato a Messina, classe 1999, e cresce pallavolisticamente nel Mondo Giovane dove fin da piccolo compie tutta la trafila giovanile fino alla serie C. Prima della pausa forzata per il Covid, fa un’altra esperienza nel messinese con il Mondo Volley, sempre in serie C. Successivamente si sposta nella provincia tirrenica dove, nel 2021/2022, gioca a Spadafora, ancora serie C, per poi trasferirsi in serie B nel 2022/2023 a Villafranca Tirrena.

“Dopo aver parlato con Nelly e Carmelo – sono le prime parole di Anthony Cucca successivamente alla riconferma – abbiamo avuto un incontro con l’allenatore e sono stato convinto dal tipo di progetto che hanno in mente. La linea dei giovani mi piace e non me lo son fatto dire due volte di continuare quest’esperienza. Ci saranno difficoltà, ma avendo già conosciuto anche gli altri ragazzi c’è voglia di far bene e divertirci”.

Diramato il calendario della prossima serie B maschile

Intanto, dopo aver reso noto che la Sicily giocherà nel girone I, la Federazione ha reso noto il calendario dei tirrenici, pronti ad affrontare questa loro seconda stagione in Serie B guidati dal nuovo tecnico Luciano Zappalà.

Nel girone I la Sicily Bvs troverà le calabresi Vibo Valentia, Lamezia, Volley Bisignano 1983, Reggio Calabria e le siciliane Palermo, Fiumefreddo, Aquila Bronte, Viagrande, Ciclope Volley Bronte, Paomar Volley e Volley Letojanni. Nell’ufficializzare il girone la Federazione ha lasciato uno slot vacante per una “squadra da definire”.

In attesa di scoprire se il posto sarà occupato da un’altra squadra, la Sicily sicuramente riposerà nel primo turno di campionato, previsto nel weekend dell’8 ottobre 2023. L’esordio arriverà la settimana successiva in casa contro l’Aquila Bronte. Campionato che prevede ventisei giornate in tutto, ma al momento quattro sono di riposo, con la stagione regolare che terminerà l’11 maggio 2024, in trasferta per i tirrenici contro Fiumefreddo. Sosta natalizia dal 17 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024. Pausa anche nel weekend di fine gennaio e inizio febbraio per la Coppa Italia e il 31 marzo 2024 giorno di Pasqua.

La palestra “Graziella Campagna” di Saponara. Sarà ancora la casa della Sicily

Il calendario della Sicily

1ª giornata: 8 ottobre riposo, ritorno 11 febbraio.

2ª giornata: 15 ottobre Aquila Bronte in casa, ritorno 17 febbraio in trasferta.

3ª giornata: 22 ottobre Paomar Volley in trasferta, ritorno 25 febbraio in casa.

4ª giornata: 29 ottobre Volley Bisignano in casa, ritorno 2 marzo in trasferta.

5ª giornata: 5 novembre Lamezia in trasferta, ritorno 10 marzo in casa.

6ª giornata: 12 novembre Palermo in casa, ritorno 16 marzo in trasferta.

7ª giornata: 18 novembre Reggio Calabria in trasferta, ritorno 24 marzo in casa.

8ª giornata: 26 novembre “squadra da definire” in casa, ritorno 7 aprile in trasferta.

9ª giornata: 3 dicembre Aquila Bronte in trasferta, ritorno 14 aprile in casa.

10ª giornata: 9 dicembre Volley Letojanni in trasferta, ritorno 21 aprile in casa.

11ª giornata: 17 dicembre Viagrande in casa, ritorno 27 aprile in trasferta.

12ª giornata: 13 gennaio Vibo Valentia in trasferta, ritorno 5 maggio in casa.

13ª giornata: 21 gennaio Fiumefreddo in casa, ritorno 11 maggio 2024 in trasferta

