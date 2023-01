Sicily Villafranca, in emergenza, rimontata a Viagrande - Tempostretto

Si susseguono gli infortuni per la squadra allenata da coach Vergmiglio: "Alla lunga i nostri avversari hanno meritato"

VILLAFRANCA TIRRENA – Ancora una sconfitta per la Sicily Villafranca che, sulla superficie lucida dei Warriors Viagrande, si fa rimontare 3-1 dalla seconda forza del girone. Buona la prestazione della formazione messinese della costa tirrenica, nonostante la sconfitta, chiamata anzitutto ad una reazione d’orgoglio, dopo la brutta sconfitta rimediata, nel turno precedente, contro Jolly Cinquefrondi. Viagrande, dal canto suo, ha dimostrato di essere in gran forma e, soprattutto, di possedere tutte le necessarie qualità caratteriali e tecniche per confermarsi, anche nel prosieguo del torneo, sulla seconda poltrona della classifica.

La formazione tirrenica adesso si fermerà per due settimane, necessarie per consentire lo svolgimento del turno di qualificazione della Coppa Italia di categoria, e tornerà in campo, al “PalaCampagna”, domenica, 5 febbraio, con inizio alle ore 17, contro l’Aquila Bronte.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Giuseppe Mastronardo al termine dell’incontro ha detto: “È stata una gara complicata anche dall’infortunio, nella seduta di rifinitura, di Carmelo Mazza. Questo non ci voleva, aggiungendo ulteriore emergenza nel ruolo dopo l’assenza, sempre per infortunio, di Mauro Princiotta. Avevamo iniziato con la giusta mentalità, concentrazione, un’ottima ricezione ed un fondamentale di attacco molto regolare. Nei set successivi, Viagrande è riuscito a prendere le misure giuste ai nostri attacchi”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Roberto Arena: “Abbiamo iniziato molto carichi e aggressivi sin dai primi punti del primo set, dimostrando un gran voglia di riscatto rispetto alla prestazione della settimana precedente che non era stata delle migliori. I nostri avversari hanno disputato la loro degna partita, trascinati da un Giuseppe Boscaini, elemento superiore alla categoria in cui attualmente milita. Il campo da sempre ragione a chi merita”.

Warrios Viagrande – Sicily Villafranca 20-25 25-20 25-17 25-20

Nonostante l’assenza di diversi elementi fondamentali, cui si è aggiunto, proprio alla vigilia della gara, l’infortunio di Carmelo Mazza, partono bene i ragazzi del tecnico Valerio Vermiglio, aggiudicandosi con un buon margine di vantaggio il primo parziale, grazie anche ad un ottima prestazione in tutti i fondamentali. Nei successivi set, iniziano gradualmente ad entrare in partita i Warriors, trascinati dal solito ed intramontabile Giuseppe Boscaini. Gli ospiti avvertono la pressione e sono costretti a cedere il passo.

Articoli correlati