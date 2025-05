Sicindustria Messina. Il golf magnetico conquista il podio siciliano di “Eureka! Funziona!”

La gara di costruzioni tecnologiche di Federmeccanica è giunta alla XIII edizione

Un campo da mini golf, una pallina magnetica, dischetti metallici e tanta creatività: è così che la classe 2B dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita di Messina si è aggiudicata la tappa siciliana dell’edizione 2024/2025 di “Eureka! Funziona!”, la gara di costruzioni tecnologiche promossa da Federmeccanica con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e organizzata a livello territoriale da Sicindustria Messina, con il supporto dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

Il progetto – giunto alla sua tredicesima edizione e dedicato, quest’anno, al mondo del magnetismo – ha coinvolto oltre 170 alunni delle classi seconde degli Istituti Comprensivi “Salvo D’Acquisto”, “Santa Margherita” e “Pascoli Crispi” di Messina, chiamati a progettare e costruire giocattoli ispirati al magnetismo, utilizzando un corredo fornito all’inizio dell’anno scolastico. Fondamentale il supporto del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Messina, che ha accompagnato le classi con suggerimenti tecnici e momenti di confronto, rafforzando il legame tra scuola e sapere scientifico.

Golf magnetico

Il progetto vincitore, Golf Magnetico, ideato e costruito dagli studenti della 2B, simula un mini campo da golf in cui una pallina magnetica interagisce con buche metalliche, sfruttando i principi dell’urto elastico e dell’interazione magnetica. Un’idea originale che unisce fisica e gioco in un processo creativo che la giuria ha deciso di premiare apprezzandone, tra le altre cose, la struttura del diario di bordo, con ruoli assegnati e fasi produttive documentate con cura e l’efficace la comunicazione visiva, grazie a una pubblicità multilingue ideata per promuovere il gioco.

“Guardandovi oggi – ha detto Giuseppe Lupò, vicepresidente di Sicindustria Messina, rivolgendosi agli studenti – vedo entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco. Questo progetto non è solo un concorso: è un’esperienza che vi permette di scoprire cosa significhi davvero fare impresa. Avete imparato a collaborare, a risolvere problemi, a trasformare un’idea in un prodotto. È questo il futuro dell’educazione: creare connessioni autentiche tra scuola, impresa e innovazione”.

“Questo premio è il frutto di un lavoro collettivo che va oltre il gioco – ha concluso Davide Blandina, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina –. Con Eureka! Funziona! insegniamo ai ragazzi come si trasforma un’idea in un progetto concreto, promuovendo un apprendimento pratico, inclusivo e orientato al futuro. È un’occasione straordinaria di dialogo tra generazioni, in cui si condividono competenze e visione. Da attività come questa, impariamo tutti”.