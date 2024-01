Siculcoop. Dipendenti senza stipendio da dicembre, rischio sciopero

I dipendenti della Siculcoop, che si occupa della raccolta rifiuti a Rometta e Venetico, pronti allo sciopero. Intervengono i sindacati

ROMETTA – Nessuno stipendio da dicembre e nessuna soluzione all’orizzonte. È quanto lamentano i dipendenti della Siculcoop, la società cooperativa che ha in appalto i servizi di igiene ambientale e raccolta rifiuti nei Comuni di Rometta e Venetico.

Sulla questione sono intervenuti il Segretario Generale della Fit Cisl Lillo D’Amico e il Responsabile dei servizi igiene e ambiente della Fit Salvatore Todaro. I sindacalisti auspicano la convocazione di un incontro con i vertici della società così da poter trovare una soluzione.

«Negli ultimi mesi –hanno dichiarato D’Amico e Todaro- registriamo ritardi cronici nel pagamento degli stipendi, con forti tensioni tra i lavoratori che ogni giorno assicurano regolarmente il servizio pubblico. È stato sospeso lo straordinario e i prolungamenti orari, i lavoratori per andare avanti hanno chiesto aiuto a familiari ed amici per poter pagare mutui, prestiti, utenze e medicinali, in un momento difficile dove si fa sempre più fatica per il carrello della spesa non prendere regolarmente lo stipendio diventa un dramma».

Adesso all’orizzonte si paventa la possibilità di uno sciopero dei servizi, una situazione che metterebbe in difficoltà i Comuni presso i quali la Siculcoop svolge il servizio di raccolta rifiuti.

«Auspichiamo che si trovi a breve una soluzione -hanno concluso D’Amico e Todaro- altrimenti saremo costretti a dichiarare lo sciopero del servizio pubblico che penalizzano i cittadini che ogni giorno pagano la Tari».