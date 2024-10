Sicurezza dei pedoni. Milazzo, la mozione: nuove strisce pedonali

I consiglieri Massimo Bagli e Alessandro Oliva chiedono nuove strisce pedonali nel centro cittadino di Milazzo

MILAZZO – Nuove strisce pedonali nel centro cittadino di Milazzo, per garantire la sicurezza dei pedoni in prossimità di strade con attività commerciali e scuole. È quanto richiesto in una mozione dai consiglieri comunali Massimo Bagli e Alessandro Oliva.

Nello specifico, i due consiglieri chiedono la realizzazione di nuove strisce pedonali nei pressi di via XX Luglio e via Acqueviole e nell’intersezione tra via Maio Mariano e via Tre Monti. Nella mozione, i consiglieri hanno evidenziato l’assenza “della necessaria segnaletica orizzontale funzionale a garantire attraversamenti in condizioni di sicurezza”.