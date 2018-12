Ss 114, indagini geognostiche tra Scaletta e Taormina dal 10 al 28 dicembre

Da lunedì 10 dicembre, lungo la strada statale 114 “Orientale Sicula”, tra il km 17,000 (Scaletta Zanclea) e il km 47,400 (Taormina), avranno avvio indagini geognostiche propedeutiche ad interventi di messa in sicurezza del versante a monte della piattaforma stradale.

Fino a venerdì 28 dicembre, tra le 7 e le 20, esclusi i giorni festivi, si rende pertanto necessaria l’istituzione della circolazione a senso unico alternato in tratti saltuari di lunghezza non superiore a 200 metri

