Signorile e Civilleri si presentano: “Trovato un bel gruppo e siamo pronti a dare una mano”

Alla vigilia della sfida col Taranto non parla mister Modica. Presentati gli ultimi due arrivi in casa Acr Messina. L'ex Capuano: "Messina allenato bene"

MESSINA – Nello spazio solitamente dedicato alla presentazione della sfida di campionato il Messina ha presentato gli ultimi due arrivati in riva allo Stretto. A fare gli onori di casa il direttore sportivo Domenico Roma che ha dato il benvenuto a Sabino Signorile, esterno d’attacco, e Marco Civilleri, centrocampista. I due si sono aggregati al gruppo e la squadra ha svolto la rifinitura al Marullo per la partita contro il Taranto che si giocherà domani alle ore 14 al Franco Scoglio. In dubbio per la sfida Buffa che ha svolto lavoro differenziato in settimana e Firenze che invece è stato fermo negli ultimi giorni causa febbre.

Così li ha introdotti il direttore sportivo Roma: “Sabino è mancino ma ha entrambi i piedi, ieri invece abbiamo trovato l’accordo col Sansepolcro per Civilleri. Per Signorile sarà una parentesi di rivincita e rivalsa perché era ai margini della rosa del Cerignola ma ha potenzialità, Civilleri invece da anni lo volevano portare a Messina e finalmente ci siamo riusciti anche grazie alla sua ferma volontà”. Riguardo al mercato manca ancora il nome del difensore centrale, che il direttore si sbilancia a dire che potrebbe arrivare ai primi giorni della prossima settimana. Facendo il conto dei nomi in rosa dopo quattro uscite (Ferrara, Darini, De Matteis e Zammit) il Messina ha già preso cinque calciatori (Rosafio, Piana, Zona, Signorile e Civilleri). Indispensabile dunque che qualcuno dovrà lasciare Messina, i due più indiziati sono Buffa e Tropea, con quest’ultimo che non ha preso parte agli ultimi allenamenti e dovrebbe essere già fuori dalla lista dei 24.

Civilleri: “Contento di ritrovare Modica, non al 100% ma sono pronto”

“Ci ho sempre sperato di venire a Messina – sono state le prime parole di Civilleri – adesso è capitato dal cielo ringrazio mister e società per questa opportunità incredibile per me. Tre anni fa ero stato vicino ma il presidente del Licata credo fece un prezzo alto e non se ne fece nulla. Vengo da mesi e da un’annata tribolata, a Trapani fuori rosa anche, e ringrazio a maggior ragione la società e ho un entusiasmo pazzesco e darò tutto me stesso per dare il mio contributo. Sono arrivato stanotte, si è chiusa la trattativa tardi e sono partito.

Ho conosciuto i ragazzi e trovato un gruppo affiatato, non li conosco ma c’è gente forte che ha giocato su campi importanti. Il mister l’ho conosciuto 10 anni fa mi ha segnato, mi ha dato tantissimo a livello umano e calcistico. Sono contento di rincontrarlo e spero di dare una mano e sono convinto che sotto la sua guida potrò essere d’aiuto. Io sono a disposizione, non so le emergenze e le dinamiche che ci sono adesso in gruppo, certo vengo da un viaggio di 14 ore e un mesetto di inattività e quindi non sarò al 100%, ma se la squadra ha bisogno sono pronto per giocare domani tutta la partita. Sembra uno scherzo del destino – conclude Civilleri – ritrovarsi subito il Taranto, venivo dai dilettanti anche allora quanto giocai per loro e mi hanno accolto bene e mi sono sentito a casa. Un’annata fantastica, sono contento di ricominciare così contro di loro eventualmente”.

Marco Civilleri, centrocampista classe ’91, arriva a Messina a titolo definitivo fino a giugno dalla Serie D dove vestiva la maglia del Sansepolcro. Nella stagione precedente sempre tra i dilettanti ha giocato con il Trapani. Per il palermitano l’ultima stagione tra i professionisti a Taranto nel 2021/2022. Mentre bisogna tornare indietro di una decina d’anni per ritrovarlo tra i professionisti col Tuttocuoio e il Poggibonsi. In carriera vanta più di 60 presenze tra i professionisti mentre oltre una cinquantina in Serie D dove ha comunque messo a segno alcuni gol e assist.

Signorile: “Qui per rimettermi in corsa dopo gli intoppi fisici”

“Sono molto entusiasta – così Signorile presentandosi – mi ha colpito molto la piazza tifosi società e tutto. Sono qui per rimettermi in corsa dopo un periodo molto complesso, spero di dare il massimo per tifosi e società. Sono arrivato due giorni fa e i compagni e mister mi hanno fatto sentire a casa e mi son trovato benissimo nonostante sia qua da due giorni. Ho avuto intoppi fisici e sono pronto a dare il mio contributo alla squadra”.

Sabino Signorile è un classe 2002 barese che muove i primissimi passi nelle giovanili del Bari per poi crescere nel settore giovanile del Milan e del Monza. Prima esperienza tra i professionisti con il Seregno nel girone A di Serie C nel 2021/2022, condita da 17 presenze e 2 reti. Il ritorno al Milan e poi il trasferimento al Cerignola dove in questa stagione ha collezionato due presenza senza segnare. Adesso arriva in prestito a rinforzare l’attacco biancoscudato.

Capuano alla vigilia: “Le assenze ci complicano la partita”

“A Messina – dichiara alla vigilia mister Capuano squalificato che non siederà in panchina – sarà una partita molto complicata, su 10 giocatori di movimento il 50% non ha mai giocato, questo dovuto alle assenze. Cercheremo di mettere su una squadra equilibrata. Poi c’è da tenere in considerazione il valore dell’avversario, quando leggi la distinta del Messina e vedi giocatori come Ragusa e Plescia non in campo capisci il potenziale della squadra. A Caserta contro una delle squadre più in forma e forti hanno spadroneggiato, facendo un calcio superiore alla categoria perché sono allenati benissimo, li abbiamo studiati e cercheremo di ottemperare alle loro giocate”.

