Simeup e i pediatri del Policlinico di Messina insegnano a salvare una vita

sabato 11 Ottobre 2025 - 16:56

Appuntamento domenica 12 ottobre al parco giochi "Trocadero"

MESSINA – Ritorna l’appuntamento con la “manovra per la vita” a cui domenica 12 ottobre –  dalle 10 alle 11:30, al parco giochi Trocadero – aderisce anche quest’anno il Policlinico di Messina con i suoi neonatologi e pediatri.

Una giornata nazionale, la XIV, organizzata da SIMEUP, la Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica che vede come presidente in Sicilia il dottor Alessandro Arco, direttore dell’Unità Semplice Dipartimentale di neonatologia, e come membro del direttivo nazionale il dott. Francesco De Luca, direttore Unità Semplice Dipartimentale cardiologia pediatrica, entrambi coordinatori del progetto “Prevenzione incidenti in età pediatrica (0-18 anni)” .

In oltre 60 piazze italiane il personale sanitario insegnerà a genitori, ragazzi, insegnanti e cittadini le manovre salvavita di disostruzione pediatrica, gesti semplici ma decisivi, che possono fare la differenza tra la vita e la morte in caso di soffocamento da corpo estraneo.

Da 16 anni SIMEUP porta avanti questa missione educativa per diffondere la sicurezza, quest’anno porterà nelle piazze italiane anche un messaggio di pace, per ricordare i diritti alla salute ed alla sicurezza di tutti i bambini del mondo. La Manovra per la Vita è un invito all’azione: imparare gesti che salvano e ricordare che ogni vita è preziosa.

