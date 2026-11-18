S'inaugura domenica 22 novembre la personale di pittura del colorista messinese

Messina – In un’epoca dominata da algoritmi, schermi digitali e tracciamenti GPS, orientarsi nel mondo sembra non essere più un problema: sappiamo sempre esattamente dove ci troviamo e verso quale meta stiamo camminando. Eppure, mai come oggi ci sentiamo spesso altrove. E’ questo il tema che indaga il pittore Simone Caliò, che torna a esporre nella sua Messina. La personale si inaugura il 22 novembre alle 18 alla Mondadori Bookstore di via Consolato del Mare.

Indirizzo: colore

“La mostra ‘Indirizzo: Colore nasce dalla volontà dell’artista di restituirci un’altra geografia: una cartografia intima ed emotiva in cui le rigide coordinate di latitudine e longitudine si dissolvono, lasciando spazio a un orientamento guidato unicamente dalla materia pittorica, dai pigmenti puri e dalle campiture vibranti sulla tela. Se in questo viaggio l’indirizzo di destinazione è la tinta cromatica, il vero mezzo di trasporto diventa lo sguardo dell’osservatore. È a lui che Caliò affida i propri frammenti di visione e appunti di viaggio. Ogni opera esposta funziona come un cartoncino spedito da un luogo dell’anima: una lettera visiva inviata da un territorio di esplorazione stilistica, da un approdo della mente o da una via del cuore”, spiega una nota.

Un manifesto contro la frenesia

“Indirizzo: Colore” è un manifesto contro la frenesia e l’istantaneità della comunicazione telematica. L’esposizione invita il pubblico a rallentare e a riscoprire la bellezza di un gesto antico e quasi dimenticato: quello della spedizione e dell’attesa di una cartolina. La pittura si riappropria così della sua funzione primordiale: essere una forma di corrispondenza reale e sincera, capace di superare il tempo e di stabilire un legame profondo tra chi crea e chi osserva.

Quadri e libri

In occasione dell’esposizione, visitabile fino al 6 dicembre, sabato 28 novembre alle ore 18 verrà presentato il libro di Vincenzo Ficarra, “Una storia di cuore”, mentre in occasione del finissage, giorno 5 dicembre, verrà presentato il libro di Elena D’Agostino, “La settima faccia del dado”.