Scuola dell'infanzia di Sinagra: nasce il "Giardino delle meraviglie"

Un giardino a piena disposizione dei bambini dell'infanzia di Sinagra, dove sarà possibile coltivare piante e imparare ad apprezzare la natura

SINAGRA – Importante iniziativa dedicata al verde, nella scuola dell’infanzia “Gorghi” di Sinagra. Nel plesso scolastico, infatti, è stato realizzato un vero e proprio “Giardino delle meraviglie” dedicato ai più piccoli.

L’iniziativa, nata per mezzo dei premi ricevuti da Asproflor – Comuni Fioriti, è stata resa possibile grazie al supporto della dirigente scolastica Vincenza Mola e all’impegno degli insegnanti e dei genitori degli alunni.

Si tratta di uno spazio esterno alla scuola, dove i bambini potranno coltivare e conoscere i vari tipi di piante ed ortaggi così da sviluppare il rispetto per l’ambiente e per la natura. Soddisfatti per i risultati l’amministrazione comunale e la Pro Loco Sinagra, da sempre attiva in iniziative di questo genere.