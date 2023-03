Sinagra. Bus di palermitani in gita precipita in una scarpata FOTO - Tempostretto

Tre persone sono state trasportate in ospedale. L'incidente è avvenuto iin una curva al bivio fra Limari e la strada statale 116

SINAGRA – Un pullman con circa 45 persone a bordo è precipitato in una scarpata, affrontando in salita una una curva sulla provinciale che dalla nazionale conduce a Sinagra. Nella mattina di oggi domenica 5 marzo, al bivio che conduce alla frazione di Limari, per cause da accertare, il mezzo è finito oltre il guardrail. Tre i feriti trasportati all’ospedale di Patti, compreso l’autista. Si tratta di una comitiva in gita da Palermo e i feriti avrebbero potuto essere di più se la maggior parte dei passeggeri non fosse scesa prima, date le difficoltà della curva.

Un’ambulanza sul posto ha prestato i primi soccorsi e poi sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di San’Agata di Militello. Il Comune si è attivato per fornire un primo punto accoglienza, per i turisti palermitani, in un ristorante di contrada Limari, vicino l’incidente. La strada provinciale risulta stretta e c’è un progetto in corso per allargarla.