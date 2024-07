S’inaugura la “nuova” villetta a Torre Faro nel ricordo di Giuseppe Sanò

Stamattina la cerimonia alla presenza del Comitato nato in suo nome e dei famiiliari delll'ex consigliere

MESSINA – Riqualificazione della villetta di via Scuole a Torre Faro nel ricordo di Giuseppe Sanò. Mercoledì 17 luglio, alle ore 11, nel corso di una breve cerimonia alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore all’Arredo urbano Massimiliano Minutoli, la ditta esecutrice dei lavori, Proedil srl, consegnerà al Comune la villetta. All’appuntamento prenderanno parte i componenti del Comitato “Giuseppe Sanò” e i familiari dell’ex consigliere della VI Municipalità. Sarà una targa a ricordare una figura di riferimento per la valorizzazione di Torre Faro, morta nel 2020 a 42 anni durante un’immersione.

Tutto nasce da un progetto di Democrazia partecipata presentato al Comune di Messina nel 2022 e che ha ottenuto più consensi da parte dei cittadini. Per un importo a base d’asta di 87mila euro, i lavori sono stati appena completati. Si è puntato su aree giochi nuove ed è stata rifatta la pavimentazione dei vialetti che circondano lo spazio verde.

La villetta potrà essere intitolata a Sanò 10 anni dopo la morte

Per le villette vige la stessa regola delle vie, ovvero i dieci anni dalla morte, e non potendo subito diventare la villetta “Giuseppe Sanò”, sarà una targa a rendere tangibile il segnale d’attenzione per una persona impegnata in politica e nel sociale. E che si è battuta contro la pesca illegale e la difesa della sua costa.

