Siracusano a Schlein: “No al ponte solo per attaccare Salvini”

La replica della sottosegretaria e parlamentare messinese: "I cantieri entro l'estate dalla sinistra il nulla per il Mezzogiorno"

Oggi Elly Schlein a Torre Faro per ribadire il “no” al ponte sullo Stretto. Alla segretaria del Partito democratico risponde Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e parlamentare di Forza Italia: Schlein? Leader della sinistra a Messina solo per dire ‘no’ e attaccare il ministro Salvini. Fa campagna elettorale.

La deputata messinese è intervenuta nel programma “Tagadà”, su La7, e ha affermato: ““Il cronoprogramma per la realizzazione del ponte sullo Stretto finora è stato rispettato. Abbiamo aggiornato il progetto fatto grazie al governo Berlusconi e ragionevolmente i cantieri potranno partire entro l’estate. Siamo sulla strada giusta”.

“Nella mia battaglia per il risanamento, il Pd non è stato presente e qualcuno ha fatto ostruzionismo”

E ancora: “Da messinese mi sento offesa nel vedere il suolo della mia città utilizzato in modo strumentale come passerella per una campagna elettorale ad hoc contro Matteo Salvini. Ad Elly Schlein non frega niente del Ponte, vuole solo attaccare il ministro delle Infrastrutture. La segretaria del Pd scimmiotta Bonelli e Fratoianni sul Ponte, e Conte sull’abuso d’ufficio: non penso che questa strategia le porterà grandi consensi, spartirsi con l’estrema sinistra i quattro voti dei ‘No Ponte’ non è un grande idea”.

Per Siracusano, “pontista” della prima ora, “i leader della sinistra vengono a Messina solo per dire ‘no’, senza proporre nulla e senza dare prospettive di crescita ai territori del Mezzogiorno. Quando durante la scorsa legislatura ho condotto una battaglia contro le baraccopoli messinesi e per il risanamento della città dello Stretto – opera che sta andando avanti con grandi risultati – del Pd non è venuto nessuno e anzi qualcuno ha provato anche a farmi ostruzionismo”.

In particolare, è nota la polemica con l’ex ministro Provenzano.

