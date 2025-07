Siru. A Milazzo progettualità per 4 milioni di euro

A Milazzo progettualità da 4 milioni nell’ambito del Siru. Dallo sviluppo urbano e sociale a progettualità su scuola e turismo

MILAZZO (ME) – Progettualità da 4 milioni di euro per il Comune di Milazzo, nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana e sociale. Si tratta di risorse provenienti dal Sistema Intercomunale di Rango Urbano (Siru) che riguardano progetti già esecutivi. Per l’avvio degli interventi, tuttavia, sarà necessario attendere la conclusione dell’iter burocratico attualmente in fase di definizione a Palermo.

A seguito degli incontri iniziali tenutisi a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato deciso di procedere per aree territoriali distinte. A Milazzo ha avuto luogo un confronto operativo tra i sindaci dei tredici Comuni del versante tirrenico, da Valle del Mela alla Vallata del Niceto, con l’obiettivo di individuare un’azione di sviluppo comprensoriale condivisa. Il Siru, infatti, coinvolge un ampio comprensorio che si estende da Valdina fino a Capo d’Orlando, suddiviso in tre macroaree corrispondenti ai distretti sociosanitari di Barcellona, Milazzo e Patti.

Nel territorio milazzese gli interventi previsti spaziano dalla riqualificazione di villa Vaccarino all’efficientamento energetico di Palazzo D’Amico. Sono inclusi anche lavori di manutenzione straordinaria nella scuola materna di via Matteotti, la realizzazione di percorsi sentieristici nelle zone di Piana e Capo, il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’avvio di una piattaforma digitale per l’archiviazione degli atti.

Tra i progetti più rilevanti l’iniziativa di turismo esperienziale al Castello di Milazzo e la costruzione di compostiere di comunità per la raccolta differenziata, di cui Milazzo sarà Comune capofila. Altri interventi, di entità minore, riguarderanno la rivitalizzazione di spazi a uso collettivo, finalizzati ad attività culturali e sociali, oltre all’acquisto di beni e servizi. Particolare attenzione, infine, sarà riservata alla creazione di infrastrutture sociali, con l’obiettivo di rafforzare l’inclusione all’interno della comunità.