Sistema Cuffaro, ospedale Papardo interviene sull’intercettazione choc

La direzione: "Irrazionale e falso pensare che la sanificazione sia stata effettuata con acqua distillata"

Messina – La direzione del Papardo rompe il silenzio sul caso delle intercettazioni, emerse nell’ambito dell’inchiesta sul sistema Siracusa, che riguardano alcune vicende legate all’ospedale messinese.

In una nota ufficiale firmata dalla direttrice generale Caterina Di Blasi, la struttura fa luce in particolare sull’accostamento, che contesta, tra l’intercettazione e la vicenda del sequestro delle due sale operatorie, poi dissequestrate.

L‘intercettazione risale al 2 dicembre scorso 2024 e la frase che riguarda il Papardo, ascoltata dalle cimici dei Carabinieri del Ros, è il manager sanitario Paolo Emilio Russo. In quella data, precisa l’ospedale “…non solo era stata garantita la sanificazione straordinaria dell’intera area, ma addirittura operata la totale biodecontaminazione degli stessi locali. Appare irrazionale, se non addirittura falso e calunnioso, che gli operatori interessati potessero condurre tale operazione con acqua distillata. Ne deriva sconcertate per di più associare tale affermazione alla menzionata chiusura delle sale operatorie, caratterizzata da ben altri presupposti”.