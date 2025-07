Slalom di Novara, cambio di data a fine agosto per la corsa di Top Competition

La gara messinese sarà l’8° round del Campionato Italiano Slalom, nella passata edizione vinse Emanuele Schillace, quest'anno il 30° appuntamento

NOVARA DI SICILIA – L’appuntamento con lo Slalom di Novara di Sicilia torna nel weekend del 23-24 agosto, in una collocazione temporale che si rivela ancor più strategica. Il lieve slittamento rispetto alla data originaria per via della tornata referendaria dell’8 giugno, esalta ulteriormente il valore della manifestazione, che con la sua 30ª edizione impreziosisce l’offerta di un’estate già ricca di attrattive nel cuore dei Nebrodi. Sarà infatti una vera festa di sport e territorio, quella promossa da Top Competition con il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Girolamo Bertolami e con l’entusiasta sostegno dell’assessore Giuseppe Da Campo, convinti da sempre insieme agli organizzatori che lo slalom rappresenti un’opportunità straordinaria di valorizzazione turistica e promozione locale.

La validità come ottavo round del Campionato Italiano Slalom e come prova del Campionato Siciliano Slalom per cui avrà coefficiente 1,5, sotto l’egida della Delegazione ACI Sport regionale, conferma la centralità dell’evento nel calendario nazionale. A rendere ancora più speciale lo scenario sarà Novara di Sicilia, uno dei borghi più belli d’Italia, incastonato tra i monti e dominato dalla suggestiva Rocca Salvatesta, nota come il Cervino di Sicilia, belvedere naturale che farà da cornice a una gara ad alto tasso tecnico ed emozionale.

Nel 2024 fu Emanuele Schillace (nell’immagine in evidenza, ndr) a firmare la vittoria con il miglior tempo in tutte e tre le manche al volante della Radical SR4/1600, chiudendo Gara 3 con un crono di 2’20”63. Secondo il mazarese Salvatore Arresta su Gloria B5 Evo 1150, terzo il campano Salvatore Venanzio su Radical SR4/1600. La sfida tra i migliori interpreti tricolori e i fuoriclasse siciliani si rinnova anche quest’anno, con piloti da tutta Italia attesi a confronto tra i birilli, per un’edizione che si preannuncia spettacolare e vibrante sotto ogni aspetto.