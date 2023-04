Slalom di Novara. Per la 28ª edizione confermato il percorso - Tempostretto

L'attesa gara messinese si correrà a maggio, terza tappa del campionato Italiano Slalom e valida nel campionato siciliano

Il campionato Italiano Slalom nel 2023 andrà ancora una volta in scena nel bellissimo borgo di Novara di

Sicilia. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 maggio quando, sulla rocca messinese, torneranno i migliori piloti tricolore della specialità tra i birilli, pronti a sfidare i driver locali impegnati a loro volta nel Campionato Siciliano, per il quale la Delegazione Regionale ha assegnato il massimo coefficiente 2.

Top Competition, che organizza con professionalità l’evento è già al lavoro per preparare al meglio la manifestazione, trovando come già in passato la totale collaborazione dell’ amministrazione comunale, per una perfetta interazione. In particolare massima è la sintonia con il primo cittadino Girolamo Bertolami, che ha confermato la sua disponibilità, valutando a pieno il valore promozionale che l’evento ha sul territorio.

Inalterato il percorso di gara della lunghezza di 3,250 km, della ss 185 che dalle porte di Novara sale in direzione Mandrazze. Lo scorso hanno a trionfare fu il campano Salvatore Venanzio (immagine in evidenza) che con la Radical Sr4 1600 riuscì a sopravanzare solo all’ultima manche il bravissimo trapanese di Marsala Girolamo Ingardia, autore di una prestazione eccellente con la scattante Ghipard 1150. Terzo il molisano Fabio Emanuele, mentre lontano dal podio era rimasto il giovane catanese di Giarre Michele Puglisi, poi vincitore del titolo.

