Slalom di Salice, la sesta edizione nel fine settimana

Sabato le operazioni di verifica, domenica la gara. La novità sarà la "regolarità turistica", un modo soft per avvicinarsi al motorsport

SALICE -Lo Slalom di Salice sarà l’ottavo appuntamento del Campionato Siciliano, la serie indetta e promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport. Quest’anno, per la prima volta, alla gara che entrerà nel vivo con le operazioni di verifica sabato 29 giugno e vivrà la fase clou con le sfide di domenica 30, sarà abbinata una competizione di regolarità turistica, che si svolgerà sullo stesso percorso dello Slalom. Proprio questa novità, essendo una prima assoluta incuriosisce molto ed infatti a riscosso da parte dei locali un certo interesse.

Un modo nuovo di avvicinarsi al Motorsport in maniera più soft, che prevede la possibilità di partecipare come navigatori anche ad appena 14 anni compiuti, purché in possesso di licenza di Regolarità Turistica. La provincia di Messina, oltre ad avere una storia spiccatamente rallistica, per quel che riguarda le competizioni a “quattro ruote”, ha infatti mostrato un grande interesse verso la nobile disciplina della regolarità con la costituzione di nuove associazioni di equipaggi e tanti progetti oltre al già collaudato Trofeo dei Castelli Peloritani che annualmente Top Competition organizza.

I prossimi step dello Slalom di Salice

Dopo l’approvazione dell’elenco iscritti, con la pubblicazione degli ammessi alle verifiche si conosceranno i nomi di coloro che punteranno al vertice della gara assoluta, di quelli che andranno a caccia di punti per il campionato Siciliano nelle graduatorie di classe ed infine quelli dei primi protagonisti dello Slalom di Regolarità.

Nei giorni immediatamente precedenti all’evento si procederà all’allestimento del percorso e delle location dove si svolgeranno gli accrediti sportivi, nonché la sede della direzione gara e dalla sala stampa, ovvero la Canonica S. Stefano Juniore – Via P. Umberto Salice, mentre immediatamente dopo il fine gara, sarà adibito il piazzale antistante come sede di premiazione.

Il percorso

La gara si svolgerà sul consueto tracciato di 2900 mt, caratterizzati dal nuovo manto stradale. 13 le “birillate”, punti nodali che rallenteranno la corsa delle vetture nelle tre manche precedute da quella di ricognizione. Per la versione turistica il percorso sarà lo stesso, ma ci saranno 7 rilevamenti cronometrici davanti ai quali i concorrenti dovranno passare al 100° di secondo, vince chi sarà più preciso.