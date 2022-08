Slalom di Salice. Le classifiche del Campionato Siciliano prima della partenza - Tempostretto

Domani, domenica 28 agosto, va in scena il 5° Slalom di Salice. Dodicesimo round del Campionato Siciliano, con validità per la Coppa Aci Sport 5ª Zona. Tutti gli iscritti

SALICE – Lo Slalom di Salice, gara organizzata da Top Competition, apre di fatto l’ultima parte del Campionato Siciliano che proseguirà fino a tutto ottobre, mese che vedrà impegnata ancora una volta l’organizzazione messinese in occasione del 29° Slalom di Torregrotta-Roccavaldina. Per gli equipaggi che parteciperanno ad entrambe le date sono previste agevolazioni.

Il bilancio della prima parte della kermesse regionale è brillante come ha evidenziato il Delegato/Fiduciario Regionale Daniele Settimo: ”Anche quest’anno dallo Slalom stanno arrivando notevoli riscontri in termini di partecipazione e di gradimento per quasi tutte le prove fin qui disputate. Il lavoro fatto dagli organizzatori è davvero encomiabile, molte delle gare sono in crescita risultando la regione dove questa disciplina ha il maggior seguito ed è per questo che possiamo vantare ben tre appuntamenti Tricolori”.

Le classifiche del Campionato Siciliano

Alla vigilia dello Slalom del 5° Slalom di Salice tanto le classifiche assolute, quanto le graduatorie di classe iniziano a prendere forma, ma l’interesse per le sfide è sempre molto elevato. Il mazarese Girolamo Ingardia, dopo i successi limpidi al 7° Slalom di Sant’Angelo Muxaro e di Altofonte- Rebuttone vede il secondo titolo a portata di mano. Per lui sono ben 190,80 i punti accumulati fino a questo momento. Lo segue a distanza il suo compagno di scuderia Salvatore(Totò) Arresta, che adesso deve difendersi dall’arrembante Salvatore Catanzaro autore di buoni piazzamenti nelle ultime gare.

Fra le biposto corsa del gruppo E2SC in 1600, nonostante abbia preso parte soltanto alle gare valide per il Tricolore risulta al comando Emanuele Schillace, mentre Giuseppe Medica e Salvatore Gentile prevalgono rispettivamente in 1400 e in 1000.

Classifica femminile e vetture Turismo

Per quanto riguarda la classifica femminile si conferma al vertice la messinese Angelica Giamboi, adesso a 123 punti, davanti alla conterranea Katia Di Dio ed a Rossella Pappalardo. Nella classifica Under 23 è in testa Mattia Tirintino con 46,50 davanti a Salvatore Garofalo e alla stessa Pappalardo. La Trapani Corse che oltre al Presidente Nicolò Incammisa schiera fra le sue file il numero uno della assoluta Ingardia primeggia fra le scuderie rispetto all’Armanno Corse e alla RO Rancing.

Tanti i primati di classe da sottolineare fra le vetture speciali e quelle da Turismo. Fra le estreme Silhouette del gruppo E2SH sono al comando nelle rispettive categorie: Francesco Maltese in 1600, Antonio Gentile in 1400 e Antonino Bucceri in 1150. In Gruppo E1 Italia sono primi di classe: Simone Ventimiglia nella 2000, Salvatore Sinagra nella 1600 aspirata e Pietro Fichera nella Turbo, Domenico Gangemi nella 1400, Antonino Gorgone nella 1150 e Alfio Musumeci nella 1150 con motori moto. Giuseppe Noto e Gaspare Piazza predominano nei due gruppi delle Bicilindriche: il primo fra le Gr.2 l’altro le Gr 5.

Altri partecipanti allo Slalom di Salice

Per quanto riguarda i gruppi S: in evidenza Salvatore Polizzi in S1, Benito Costa in S2, Francesco Pirri in S3, Salvatore Messina in S4, Davide Giorgianni in S5, Alfredo Giamboi in S6 e Alfonso Belladonna in S7. Primo posto in Classe P1 per Emanuele Campo, davanti a Katia Di Dio. In gruppo A Francesco Vattiato guida la classe 2000, Antonello Costa la 1600, EnricoValenti la 1400 e Sebastiano Bianca la 1150. Tanti nomi noti anche in gruppo N, dove Mario Radici è ancora una volta davanti in classe 2000, l’under Tirintino in 1600, Antonio Bellitti in 1400. Salvatore Castro è primo in Racing Star 2000, come Marco Segreto nella 1600, Stefano Saja in 1400 e Marco Maiorana nella 1150. In Racing Start Plus Plus è Giovanni Muscanera a primeggiare nella classe 2000, Giuseppe Perniciaro nella 1600, Sebastiano Migliore nella 1400 e Alfio Carmelo Russo nella 1150.

