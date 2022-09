Slalom Torregrotta-Roccavaldina. Aperte le iscrizioni alla 27ª edizione - Tempostretto

La gara è in programma l’8 e il 9 ottobre e avrà validità nazionale di Trofeo Centro Sud e sarà prova di Campionato Siciliano

TORREGROTTA – Con l’apertura delle iscrizioni (a questo link) si entra nella fase operativa del 27° Slalom Torregrotta – Roccavaldina, che essendo fra le ultime prove del Campionato Siciliano, potrà con l’alto coefficiente incidere in modo determinante sulle classifiche dell’apprezzata serie promossa dalla Delegazione Aci Sport Sicilia. Lo scorso anno vinse il campano Salvatore Venanzio su Radical Sr4, davanti al trapanese di Mazara del Vallo Ingardia su Ghipard e al beniamino locale Emanuele Schillace.

Il dinamico e professionale Staff della Top Competition è già al lavoro per adeguare la manifestazione torrese alle esigenze che di anno in anno si presentano, ma può contare sulle Amministrazioni locali pilastri anche dell’edizione del 2022 perché sia un nuovo successo. L’efficacia indiscutibile di un evento organizzato in modo esemplare è assicurata e quindi rappresenta un eccellente volano promozionale per l’intera provincia.

Non cambia il percorso

Non cambia l’apprezzato tracciato di gara della lunghezza di 3,5 km della SP 59 che da Torregrotta porta a Roccavaldina su cui è iniziata la manutenzione in vista del passaggio delle auto da gara. Confermate le 13 postazioni di birilli, punti nodali e altamente spettacolari dello slalom, mentre per quanto riguarda le operazioni preliminari si tornerà a svolgere le verifiche tecniche nella via adiacente la piazza centrale di Torregrotta.

