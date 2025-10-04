Slalom Torregrotta-Roccavaldina, la Nebrosport in gara con nove piloti

Sabato 4 e domenica 5 ottobre i piloti della scuderia di Sant'Angelo di Brolo di scena al 30° Slalom Torregrotta-Roccavaldina

La Nebrosport sarà protagonista il prossimo 4 e 5 ottobre 2025 al prestigioso 30° Slalom Torregrotta–Roccavaldina, appuntamento valido sia per il Campionato Italiano che per il Campionato Siciliano. La compagine santangiolese si presenta con uno schieramento variegato e competitivo, decisa a confermare lo stato di forma mostrato nelle ultime prove stagionali. A difendere i colori rossoblù in RS 1400 Plus sarà il pilota di casa Francesco Di Stefano su Peugeot 106, reduce dal 2° posto di classe conquistato allo Slalom di Ucria. In A 1400 torna in gara il sampietrino Mattia Tirintino, su Peugeot 205: nella sua ultima apparizione slalomistica, che ha ottenuto un ottimo 2° posto di classe firmato allo Slalom di Santa Domenica Vittoria. In S2 sarà al via la sempre affascinante Autobianchi 112 del valdinese Benni Costa, pronto a ripetere il successo di classe ottenuto allo Slalom di Novara di Sicilia. Grande attesa anche per il driver Francesco Pirri, protagonista in S3 con la sua Fiat 127. L’ultima uscita allo Slalom di Santa Domenica Vittoria lo ha visto trionfare di classe e conquistare un brillante 8° assoluto. In E1 1400 ritroveremo il pilota Salvatore Basile su Peugeot 205, deciso a migliorare il 2° posto di classe centrato allo Slalom di Salice. In P1 spazio al torrese Giuseppe Stramandino su Fiat 126, reduce del 5° posto di classe di Ucria e desideroso di migliorarsi, sull’asfalto amico. Per i gruppi speciali, in E2SH 1150 scenderà in pista Matteo Ruggeri su Peugeot 106, reduce dal 2° posto di classe allo Slalom di Castell’Umberto. Nello stesso gruppo ma in classe E2SH 2000, tornerà a competere, nella gara di casa, Marco Cassisi su Fiat X1/9, dopo il 3° posto di classe conquistato a Novara di Sicilia.