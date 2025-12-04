Smegma Bovary a Messina: la storica band catanese al Morg sabato prossimo

Cinquerrui, Schillaci e Caudullo porteranno il loro synth-pop in città per un live "ricco di sorprese" in occasione dell'uscita del nuovo album

MESSINA – Smegma Bovary, storica band di Catania formata da Emiliano Cinquerrui alla voce, Giuseppe Schillaci ai synth, samples e kaoss pad e Marcello Caudullo alla chitarra e backing vocals, si esibirà a Messina. L’appuntamento è per sabato 6 dicembre al Morg (strada San Giacomo 13, accanto al Duomo). Le “tre menti fuori dal comune che vi faranno contorcere le cervella con il loro synth-pop senile” si esibiranno in un live “ricco di sorprese”.

Smegma Bovary è composta da tre siciliani, che spiegano che “forse questo spiega tutto”. Sempre il 6 uscirà il nuovo disco, dal titolo “Synth pop socialista”, per Doremillaro [sb] Recs. L’ingresso alla serata sarà gratuito, con apertura porte dalle 21 e inizio del live previsto alle 22.30.