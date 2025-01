Snow Volley, in crescita l’evento sull’Etna. Finanze: “Grandi soddisfazioni”

Il presidente della Mediterranea Eventi commenta soddisfatto l'edizione 2025 appena conclusa. Messinesi sul podio nella prova del campionato italiano

Cala il sipario sull’edizione 2025 del Pistì Snow Trophy, il weekend multisportivo organizzato nel weekend appena concluso sul vesrante Nord dell’Etna (zona monte Conca – Piano Provenzana) dall’associazione sportiva Mediterranea Eventi, in collaborazione con Team Volley Messina e con il tour operator peloritano Triptop, con la preziosissima title partnership di Pistì.

Continua il trend di crescita della manifestazione che, ancora di più rispetto alle passate edizioni, è cresciuta in maniera esponenziale, a conferma della formula vincente del connubio tra sport e divertimento ad alta quota. Sono stati tantissimi i partecipanti al weekend, cosi come è stata altamente positiva la partecipazione relativa ali due tornei di snow volley: ben 9 le squadre che si sono date battaglia nel torneo amataoriale 4×4 powered by Endas Sicilia, 8 quelle maschili nel Campionato Italiano Assoluto 3X3 indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo (la prima di tre tappe, le altre previste a Lorica e Prato Nevoso) e 5 le squadre iscritte al torneo federale femminile (la prima volta in una tappa siciliana del campionato italiano Fipav sull’Etna).

“Un successo su tutta la linea che merita di essere rimarcato – così Alfredo Finanze, presidente di Mediterranea Eventi – La tantissima partecipazione ai tornei di snow volley è stata accompagnata da una forte curiosità e da un grande seguito degli sciatori del comprensorio etneo, il che testimonia la spettacolarità e l’appeal di questo sport in questa location unica al mondo. Cosi come abbiamo avuto una richiesta ancora più sostanziosa rispetto alle passate edizioni di partecipare al nostro weekend di sport e divertimento, portando tanti sciatori ne weekend e impegnando tante strutture ricettive a Linguaglossa”.

I risultati sportivi e i podi messinesi

Per quanto riguarda l’aspetto puramente sportivo, tra il sabato e la domenica più di 200 partecipanti al Pistì Snow Trophy hanno sciato sugli impianti dell’Etna, parte di questi provenienti da tutta Europa perché appartenenti al network internazionale Erasmus Student Netowrk. Per quanto riguarda la prima tappa della quarta edizione del Campionato Italiano Assoluto Fipav ha regalato uno spettacolo incredibile, con bellissime giocate e sfide molto avvincenti. In campo maschile, percorso quasi perfetto del quartetto che si è aggiudicato la tappa: Andronico, Litrico, Sanalitro e Scheid lasciano per strada un solo set in semifinale, mentre le altre sfide sono state vinte per 2 set a 0, compresa la finalissima contro il quartetto messinese composto da Germanà, D’Andrea, Corso e Staiti (15-13, 18-16). Terza piazza pari merito per Sanfilippo, Nicolosi, Arpaia, Lopresti e Fumuso, Sciacca, Traina, Farina.

In campo femminile vittoria finale per il terzetto composto dalla messinese Clara D’Arrigo, in squadra con le venete Tonon e Cervella che, dopo un percorso netto segnato da vittorie per 2-0, superano per 2-1 in un’avvincente finale il terzetto composto da Panfili, Bachini e Leggio (12-15, 15-13, 15-5). Terzo posto a pari merito per Marano, Clemente, Rubera e Puglisi A., Puglisi M., Privitera, Buscemi.

I risultati del torneo amatoriale

Divertimento, competizione e sano entusiasmo anche nel torneo amatoriale powered by Endas Sicilia, torneo che quest’anno ha portato in gara 9 squadre. La vittoria finale al termine di una lunga giornata di gare è andata al team 104 Volley (Leonardo Leonardi -capitano-, Davide Mazzeo, Michele Di Agosto, Clara D’Arrigo, Emanuele Filoramo, Patrizia Giampietro), che supera in finale il team “The floor is lava” (capitano Fabrizio Laganà, Alessandra D’Antonino, Gioele Laganà, Emanuele Calabrò). Terzo posto per i “PallavolistiMicaTanto” (capitano Daniela Filograsso, Stefano Cartillone, Davide Aloisio, Federica Castellana e Antonio Scionti).

“Abbiamo avuto feedback positivi da parte di tutti, anche da diversi partecipanti che ci hanno raggiunto da latitudini distanti da noi – conclude Finanze – E questo non solo grazie all’organizzazione delle realtà che realizzano l’evento in collaborazione con noi, ma grazie anche al prezioso sostegno dei tanti Enti ed Aziende che continuano a credere in questo evento ormai, mi permetto di dire, quasi un must della stagione sull’Etna: dal title partner Pistì al Comune di Linguaglossa, per proseguire con la Pro Loco di Linguaglossa, il comitato regionale Fipav Sicilia ed i Comitati Territoriali di Messina e Catania, FISI Sicilia ed Endas Sicilia, Decathlon, Cottanera, Ieeng Solution, Villa Zuccaro Group, Ristorante Monte Conca, Crescendo Incubatore, Esn Messina, Star Etna ed Etna PromoTour. Un ringraziamento doveroso, come sempre, alle Forze dell’Ordine che hanno garantito un prezioso supporto alla manifestazione”.

