Snow Volley, torna il “Pistì Snow Trophy” sull’Etna organizzato da messinesi

La manifestazione multisportiva alla sua sesta edizione dal 24 al 26 gennaio. Snow Volley amatoriale e tappe del campionato italiano, in aggiunta a sci e snowboard

Spegne le sei candeline il Pistì Snow Trophy, il week end multisport organizzato da Mediterranea Eventi in partnership con il tour operator Triptop e Team Volley Messina e con il title sponsor Pistì, divenuto ormai tappa fissa della stagione invernale è programmato quest’anno ne weekend del 24, 25 e 26 gennaio 2025, sempre nella spettacolare cornice dell’Etna, versante nord, in località Monte Conca – Piano Provenzana.

Tanto port, divertimento e promozione di una location unica come l’Etna. Insomma, il Pistì Snow Trophy è una grande festa che anima le pendici dell’Etna e che conferma, di anno in anno, trend di forte crescita, come conferma Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi: “Quest’anno abbiamo deciso di anticipare la tappa e da subito abbiamo riscontrato un grandissimo interesse, tanto che a pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni al weekend già avevamo avuto tantissime richieste, tali da impegnare tante strutture ricettive a Linguaglossa. Questo significa che la formula del Pistì Snow Trophy si conferma vincente: tanto sport e sano divertimento, che ne fanno un evento unico nel suo genere, apprezzato, partecipato e sostenuto anche da tanti partner, privati e pubblici, ai quali non possiamo che rivolgere un enorme ringraziamento”.

Le discipline del Pistì Snow Trophy

Come da consuetudine, al Pistì Snow Trophy è immancabile lo sport. Sci e snowboard sono le attività tradizionali, ma è ormai diventato un must il torneo amatoriale di snow volley 4X4 powered by Endas Sicilia (in programma domenica 26 gennaio) già al completo per quanto riguarda il numero di squadre in gara, immancabile dalla prima edizione e sempre più partecipato. A questo, si affiancherà anche per l’edizione 2025 la tappa del Campionato Italiano femminile e maschile assoluto di Snow Volley 3X3 indetto dalla Federazione Italiana Pallavolo ed aperto agli atleti tesserati, una delle sole tre date previste in tutta Italia e l’unica in Sicilia – le altre due sono previste a San Giovanni in Fiore (CS) il 2 febbraio ed a Prato Nevoso (CN) il 29 e 30 marzo 2025.

Lo snow trophy sull’Etna, quindi, si conferma su numeri importanti e continua a destare tanto interesse, complice anche una formula vincente che unisce sport ma anche tanto divertimento, con gli apres ski e gli snow party del sabato e della domenica pomeriggio.

