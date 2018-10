Anziani e disabili soli, sbarca a Messina “Il barattolo d’emergenza”

Lunedì alle 16 nella sede dell’Ordine dei medici di Messina, verrà presentato il service nazionale “Il barattolo d’emergenza” promosso dal Lions club Distretto Sicilia 108 yB Zona 7 in collaborazione con i giovani del Leo club sempre zona 7.

Ma cos’è esattamente “Il barattolo d’emergenza”? si tratta di un progetto che prevede la collocazione di un barattolo contenente al suo interno una scheda con le indicazioni mediche specifiche, per un immediato soccorso, da porre in casa di persone con situazioni di difficoltà, soprattutto anziani o disabili che vivono da soli. La scheda contiene note sulle principali patologie, i farmaci assunti, le allergie, le persone di riferimento da chiamare ecc. Sulla porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posti adesivi speciali (con logo Lions) che contrassegnano le famiglie aderenti al progetto.

In maniera rapida, i soccorritori potranno cosi accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se stesse. Lo scopo è quello di offrire ai soccorritori la possibilità di intervenire immediatamente sul paziente in base alle informazioni scritte nella scheda. Naturalmente si tratta di un servizio che vedrà coinvolti molti attori quali le istituzioni locali, l’ASP, i medici di medicina generale che dovranno redigere la scheda del paziente, la Croce Rossa Italiana, i servizi di Pronto Soccorso e tutte le associazioni di volontariato del territorio, creando così una rete di servizio che comunque vede come capofila il Lions Club.

L’iniziativa verrà presentata dal presidente della zona 7, Nunzio Santoro, dal coordinatore del service dell’area 2 Teresa Passaniti e dai presidenti dei 5 club Lions di Messina: Lions Host, Pasquale Spataro, Lions Messina Ionio, Maurizio Provenzano, Lions Peloro, Antonio Intersimone, Lions Tyrrhenum, Carmine Sarno e Lions Colapesce, Lucrezia Lorenzini. Saranno presenti i presidenti dei 3 Leo Club: Messina Ionio, Fabio Leonetti, Messina Host, Ylenia Di Pietro e il vice presidente del Messina Peloro, Rosario Maccarrone. Porgerà i saluti iniziali il presidente dell’ordine dei medici, Giacomo Caudo.