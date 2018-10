Comprensivo di Roccalumera inaugura a Messina il nuovo anno: festa e preghiera

ROCCALUMERA. Nella chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata di Messina, accolti da Padre Stefano, Superiore dei Frati minori conventuali della comunità religiosa ospitante, gli alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie di I grado di tutto l’Istituto comprensivo di Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara e Mandanici, i docenti , il personale Ata e qualcuno dei genitori, hanno partecipato alla cerimonia inaugurale del nuovo anno scolastico per vivere insieme un momento di riflessione e di preghiera affidando nelle mani di Gesù il nuovo anno scolastico.

La celebrazione, presieduto da padre Santino Caminiti (parroco delle comunità di Roccalumera e Pagliara) e padre Luciano D’Arrigo (parroco di Mandanici e Rocchenere), è stata coinvolgente sul piano spirituale e festosa attraverso la partecipazione gioiosa degli alunni - piccoli e grandi – ai canti che avevano preparato sotto la guida delle loro docenti di religione.

La presenza dei numerosi alunni che, con la caratteristica vivacità della loro tenera età, hanno invaso e gremito la chiesa, riempiendo d’orgoglio il dirigente Scolastico, Sauastita Guta, e l’intero corpo docente, ha inondato di luce e colori l’imponente tempio dedicato a San Francesco d’Assisi.

Nel corso della cerimonia, alunni e docenti, uniti nella fede, hanno affidato al Signore il loro cammino di studio, costellato da aspettative – difficoltà e successi – impegni e sogni.

Parole di speranza e di gioia, per i nostri piccoli alunni della primaria e per gli studenti appena adolescenti della secondaria di I Grado, sono state dirette nell’omelia che padre Luciano D’Arrigo ha iniziato arrivando al cuore di tutti i presenti.

Con semplicità Padre Luciano ha attirato l’attenzione di tutti sul profondo mutamento nei rapporti interpersonali determinato da un uso smodato dei social network, facendo presente che nella realtà dei fatti, spesso, “gli amici virtuali non sono veri amici nella vita reale”.

Il reverendo ha richiamato l’importanza dei rapporti interpersonali che devono essere vissuti e coltivati all’insegna dell’amore e della gioia del donarlo invitando a vivere e creare rapporti veri e concreti di amicizia e di amore senza l’illusione delle migliaia amicizie nate con l’uso delle nuove tecnologie.

La cerimonia resa solenne e lieta allo stesso tempo, grazie anche alla speciale organizzazione dell’evento da parte del gruppo di Docenti di Religione dell’Istituto cooperati dalla docente di Musica , la professoressa Romilda Mangraviti, è terminata sotto il segno della benedizione che ha unito ancora una volta tutti i presenti in preghiera affinché Dio protegga i nostri alunni assieme alle loro famiglie guidando gli educatori a compiere le azioni utili per essere guide illuminanti delle generazioni che vanno verso un mondo nuovo che non sarà facile.

La mattinata di gioia e soddisfazione, di amore e condivisione si è conclusa con i saluti del dirigente che ha ringraziato tutti i presenti ed in particolare padre Santino Caminiti, sempre attento e presente per sostenerci spiritualmente nella nostra missione di educatori, padre Luciano D’Arrigo che con il suo approccio semplice fa scoprire più facilmente ai nostri alunni la parola e l’amore di Dio, il personale Ata che svolge un ruolo importante in questa nostra grande famiglia scolastica, le famiglie, i Docenti che si sono prodigati per il buon esito della solenne giornata, la cui organizzazione è stata impegnativa, visto il considerevole numero di studenti che hanno gremito la chiesa, ma ricca dal punto di vista spirituale e umano.