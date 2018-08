Mix Contest2018, la competizione tra bartender fa tappa a Taormina

TAORMINA. Tappa taorminese del Mix Contest2018, la competition tra bartender organizzata dalla rivista specializzata Mt Magazine che decreterà due dei barman che si sfideranno per il titolo di Miglior Bartender d'Italia Mtm a febbraio 2019.

L’evento si svolgerà lunedì 27 agosto dalle 19.30 presso l’NH Collection Taormina , sulla Circonvallazione di Taormina.

10 cocktail bar, rappresentati dal loro bartender e dalla loro barlady, prepareranno due cocktail – un pre-dinner e un after-dinner – che verranno serviti al pubblico partecipante e sottoposti al giudizio di una giuria tecnica composta da esperti e professionisti del settore. Al termine di ogni appuntamento, i voti del pubblico saranno sommati ai voti della giuria tecnica per decretare i due vincitori.

La tappa di Taormina, che segue alla tappa inaugurale di Torino, è la seconda di un tour che toccherà tutta l'Italia e che porterà Mix Contest anche a Venezia, Milano, Roma, Genova e Parma. Ogni appuntamento decreterà due vincitori, per un totale di 14 finalisti che si sfideranno per il titolo di Miglior Bartender d'Italia Mtm.

Partner dell'evento saranno, come di consueto, NH Hotels, Compagnia dei Caraibi e Schweppes, che presteranno la location e le loro linee premium apposta per l'occasione.

In esclusiva inoltre, per la tappa di Taormina, Giardini d'Amore – Liquori sarà presente con la sua linea di prodotti a rappresentare l’eccellenza della liquoristica siciliana.

I cocktail bar in gara nella tappa di Taormina saranno:

- Morgana Lounge Bar con Christian Sciglio – Taormina (ME)

- NH Collection Taormina con GiuseppeGiardina - Taormina (ME)

- Fud Off con DomenicoCosentino – Catania (CT)

- Bohème con SalvatoreLongo – Catania (CT)

- BocumPalermo con GianlucaDiGiorgio – Palermo (PA)

- Mazzini 30 taverna con FlavioGiamporcaro – Palermo (PA)

- Barz8 con MarianaCarrieMelillo – Bisceglie (BAT)

- Lefty by Klax con Alexd'Aloia - Orta Nova (FG)

- PubHiglander con EmilioScroppo e RiccardoScroppo – Piazza Armerina (EN)

- CortileVerga con GiulioSeggi – Siracusa (SR)

L'accompagnamento gastronomico sarà curato dagli chef del Ristorante Zefiro dell'NH Collection Taormina.