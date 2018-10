Il rilancio del termalismo in Sicilia passa da Alì Terme

ALI' TERME. Grande successo per il convegno-evento "Aquae vitae", dedicato al rilancio del termalismo in Sicilia. Un’ occasione per far conoscere ed apprezzare il centro turistico termale della ridente cittadina aliese che vanta la presenza di preziose acque terapeutiche famose fin dal XVIII secolo.

Gli ospiti, tra cui il senatore leghista Umberto Fusco, il presidente Ancot Franca Roso, il presidente di Federterme Costanzo Jannotti Pecci, sono stati accolti sabato pomeriggio dal sindaco Carlo Giaquinta e dall’ amministrazione tra cui anche l’ assessore Agata Di Blasi promotrice dell’ iniziativa. Sabato ha sfilato per le vie del paese un carretto siciliano simbolo per eccellenza della trinacria.

Presso l’ Istituto Maria Ausiliatrice è stato allestito l’ evento LimonAlì una degustazione di prodotti tipici locali. Grande collaborazione anche da parte dei ragazzi della Pro Loco che hanno adibito un banchetto con dei vasetti di fango termale e delle brochure informative per promuovere le bellezze del territorio. Domenica al circolo di cultura si è tenuto l’ importante Convegno nazionale sul Termalismo. Un evento creato per divulgare l’ importanza del settore termale non solo per incrementare il turismo ma anche per migliorare e risparmiare sul servizio sanitario.

L’ evento si è svolto in piena sinergia tra istituzioni, politici locali, medici. Un approfondimento a 360 gradi. Grande collaborazione è stata espressa dal deputato del M5S Francesco D’ Uva, dal senatore Fusco e dalla deputata regionale Margherita La Rocca facente parte del direttivo Ancot (Associazione nazionale comuni termali). Importante l’ intervento dell’ assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione siciliana Alessandro Pappalardo: La Sicilia tra le mete più ambite di Europa.

“La Sicilia - ha affermato l’assessore - necessita di riacquisire credibilità, bisogna riuscire ad andare oltre lo stereotipo di mafia e spaghetti". Due obiettivi importanti di cui si è parlato durante il Convegno sono la destagionalizzazione e la fidelizzazione. Bisogna sfruttare il clima mite della Sicilia, aiutare gli imprenditori a non chiudere le proprie attività ad Ottobre. Secondo le stime recenti il turista in Sicilia non ritorna.

Bisogna altresì potenziare le infrastrutture e i mezzi di trasporto punto debole della Sicilia. Il termalismo è un segmento molto importante del turismo. Le terme rappresentano salute e benessere. Il professore di Medicina Interna e coordinatore della scuola di specializzazione in Medicina Termale dell’ Università La Sapienza di Roma Antonio Fraioli ha spiegato che le cure termali devono essere viste come integrazione alle cure tradizionali, come veri e propri farmaci.

Non solo artrosi e fibromialgia, oggi importanti studi si stanno muovendo anche nella cura termale dell’ artrite remautoide. Dell’ importanza dello zolfo ha parlato anche il dottore Antonio Giacomo Rizzo. Lo zolfo partecipa alla respirazione cellulare. I benefici si hanno su capelli, muscoli e ossa. E’ necessaria la specificità terapeutica sulle singole acque termali, la corretta prescrizione medica, il controllo dei risultati e la collaborazione della ricerca scientifica. Le cure termali sono necessarie alla salute e al benessere psico-fisico. Il convegno di ieri è il risultato di come lavorare facendo rete.