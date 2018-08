S. Teresa. "Donne in gravidanza e neo mamme, parcheggi gratis su strisce blu"

S. TERESA DI RIVA. Una mozione finalizzata all’esenzione dal pagamento per la sosta all’interno delle aree delimitate dalle strisce blu presenti su tutto il territorio di Santa Teresa di Riva a favore delle donne in gravidanza o neomamme in possesso di pass rilasciato dagli organi competenti. A presentarla, questa mattina, i consiglieri del gruppo “Insieme per cambiare” (Antonio Scarcella, Lucia Sansone, Carmelo Casablanca e Giuseppe Migliastro).

“In alcuni tratti delle vie Regina Margherita, Francesco Crispi, Stradella Catania e Agrò – spiegano - è istituita la sosta a pagamento. All’interno di queste aree sono stati istituiti degli stalli di colore rosa riservati alla sosta gratuita per le donne in gravidanza o neomamme. Tale lodevole iniziativa purtroppo – evidenziano i consiglieri di minoranza - sin dalla sua istituzione si è rilevata solo ed esclusivamente una operazione di visibilità in quanto gli stalli rosa risultavano costantemente occupati da persone non autorizzate”.

Da qualche giorno, all’esterno delle strisce rosa sono state tracciate delle strisce blu. Ad oggi, chiunque può sostare in detti stalli riducendo drasticamente la possibilità per le donne in gravidanza e le neomamme di poterne usufruire.

Scarcella, Sansone, Casablanca e Migliastro chiedono al presidente del Consiglio, Mimma Sturiale, “di inserire la mozione all’ordine del giorno del prossimo consesso, finalizzata alla esenzione dal pagamento per la sosta all’interno delle aree delimitate dalle strisce blu presenti su tutto il territorio di Santa Teresa di Riva a favore delle donne in gravidanza o neomamme in possesso di pass rilasciato dagli organi competenti. Ciò affinché venga sottoposta alla decisione del Consiglio comunale”.