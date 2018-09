S. Teresa. Salto nel passato, i ragazzi della 3ª E si ritrovano dopo 40 anni

SANTA TERESA DI RIVA. Si sono ritrovati dopo 40 anni gli ex alunni della 3° sezione “E” della Scuola Media “Lionello Petri” di Santa Teresa di Riva. Si erano lasciati tra i banchi di scuola nel 1979 e si sono ritrovati pochi giorni fa. La rimpatriata è avvenuta in un noto locale del lungomare del centro rivierasco ed a rispondere presente sono stati in tredici.

Mancava qualcuno solo perché non era presente in sede. Grande emozione tra gli ex studenti, dopo quaranta anni. Un grande salto nel passato dove ci si è ritrovati a parlare e scherzare come se il tempo non fosse mai trascorso. Sono state scattate tante foto e girati alcuni video, sono state portate dagli ex alunni alcune foto scattate tra il 1977 e il 1979. Alla fine torta e champagne.

In ordine alfabetico, quasi a ricordare l'appello di queli anni indimenticati, si sono ritrovati: Bartolone Alcide, Briguglio Angelo, Cicciò Paola, Crisafulli Carmela, Famulari Antonino, Ferraro Giuseppina, Impellizzeri Carmelo, Intilisano Stefania, Lo Po Giuseppina, Santoro Maria Catena, Santoro Santa, Smiroldo Enza, Sturiale Maria Tindara.

C’è stata la promessa di rivedersi ancora per non perdersi di vista, anche con quelli non presenti alla serata.