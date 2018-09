Il sindaco di Limina chiude le scuole, al via le verifiche sulla sicurezza

LIMINA. Slitta l'inizio delle lezioni nelle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di Limina. Il sindaco, Marcello Bartolotta, ha firmato una ordinanza che dispone la chiusura dei plessi sino al 23 settembre prossimo, in attesa dei risultati delle verifiche legate alla vulnerabilità sismica.

Gli edifici interessati dal provvedimento sono due, uno che sorge in via Monaco e ospita la Materna, l'altro in via Quasimodo e vi fanno lezione gli studenti delle elementarie delle medie. Il sindaco Bartolotta ha contestualmente affidato l'incarico ad un professionista, l'ingegnere Carmelo Aliberti di S. Teresa di Riva, per accertare l'indice di vulnerabilità sismica delle due scuole.