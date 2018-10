Taormina, omaggio ai "Ragazzi del 1899" in trincea nella Grande guerra

TAORMINA. Il 4 novembre 1918 si concludeva la Grande Guerra. A cento anni di distanza il Comune di Taormina ricorda coloro che si sono sacrificati in quel conflitto e celebra la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

L'Amministrazione ha invitato tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa, per “condividere i valori altissimi che non vanno dispersi e, anzi, vanno sempre difesi e promossi, come la pace e il benessere”.

In questa occasione l'assessorato alla Cultura, di cui è responsabile la professoressa Francesca Gullotta, ha compiuto una ricerca nei registri dell'ufficio anagrafe del Comune di Taormina e nell'archivio di Stato di Messina sui nati a Taormina nel 1899, i cosiddetti "Ragazzi del '99", che, giovanissimi, furono mandati in trincea. Domenica mattina sarà distribuito un depliant con tutti i nomi di quei giovani taorminesi e una breve nota biografica.