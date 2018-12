VIDEO "Cuori in Coro", il Natale al Centro cardiologico pediatrico di Taormina

CLICCA QUI PER IL SERVIZIO VIDEO

TAORMINA – “Il cuore nello zaino” e “Cuori in coro” al Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo “Bambino Gesù” di Taormina . Il primario Sasha Agati e la coordinatrice del Ccpm Cinzia Pirti hanno voluto regalare un momento di gioia e serenità ai piccoli degenti in vista del Natale, arricchito dal concerto del Piccolo coro Don Bosco diretto dal maestro Ivan Lo Giudice.

La manifestazione si è aperta con il reportage dalla Tanzania del videomaker messinese Matteo Arrigo sulla missione dei medici e del personale infermieristico, che ha consentito di “rimettere in moto” il cuoricino di dodici bambini, tornati a casa con il grande regalo della vita, e allo stesso tempo di formare i medici del luogo anche in merito ad interventi complessi. Immagini toccanti, che hanno suscitato tanta commozione.

Arrigo ha documentato sin nei particolari quella settimana intensa: dalla speranza impressa sul volto delle mamme alla paura dei bambini diretti in sala operatoria, alla grande professionalità del personale del Centro cardiologico pediatrico taorminese. Il docufilm sarà proiettato domani (domenica 23 dicembre) nei locali dell’Auditorium di S. Stefano Briga, a Messina, alla presenza del personale del “Bambino Gesù” di Taormina. "Mi era stato detto prima di partire - ha commentato Arrigo - che

da questa esperienza avrei ricevuto molto di più di quanto sarei riuscito a dare. Ne ho avuto la conferma sul campo: quanto ricevuto è un bagaglio che porterò con me per tutta la vita".

Nel corso della serata, presentata da Claudia Viola, è stata annunciata la prossima missione internazionale, in India, in programma a fine gennaio, che potrà essere sostenuta attraverso donazioni che si potranno fare sul conto corrente dell'Avulls di Taormina precisando la causale "Mettici il cuore".

Il Piccolo coro Don Bosco di Taormina ha riempito di suoni e colori

l’ospedale S. Vincenzo, con brani natalizi (Santa Notte, Bianco Natale, Filastrocca di Fra Martino, Forza Gesù e tanti altri) ed ha donato giochi e libri per i piccoli pazienti del reparto. Il Piccolo coro (in attività promossa dal Cgs S. Giorgio di Taormina in collaborazione con Live sound Accademia di musica moderna) sarà testimonial 2019 dello spot solidale di una raccolta fondi per il reparto”.

La serata si è conclusa con gli interventi dei primari del reparto di Pediatria Irma Capolupo e del Centro di cardiochirurgia Agati

e con la presentazione delle attività dell’Avulss di Taormina, i cui volontari sostengono e supportano le famiglie dei degenti che trascorrono nel nosocomio taorminese diverse settimane.