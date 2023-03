Ginnastica artistica e ritmica, brillano le atlete della Ssd UniMe - Tempostretto

La rappresentative universitarie sono state impegnate a Spadafora e a Siracusa, con eccellenti risultati

Fine settimana intenso e ricco di soddisfazioni quello appena trascorso per il settore ginnastica artistica e ritmica della Ssd UniMe, impegnata in un doppio appuntamento tra Spadafora e Siracusa. Tra sabato e domenica le atlete del settore coordinato da Pippo Cannavò e Gina Berescu, con la collaborazione dei Tecnici Federica Palumbo ed Illiana Kuznetkova, hanno dato importanti segnali di crescita, rendendosi protagoniste di bellissime prove individuali che hanno portato risultati più che soddisfacenti.

Nella lunga gara di sabato a Spadafora, valida come 1° prova Regionale Campionato Individuale Silver ed alla quale hanno partecipato oltre 150 atlete provenienti da Messina, Palermo, Marsala e Trapani, le ginnaste della SSD UniMe seguite da Gina Berescu e Federica Palumbo hanno conquistato diversi podi e buoni piazzamenti nei vari livelli di competizione e nelle diverse categorie.

“Ancora una volta – ha commentato una soddisfatta Gina Berescu – sono ottimi i progressi di tutto il gruppo del settore ginnastica. Abbiamo ancora grandi margini di miglioramento con tutto il gruppo ginnastica, ma il lavoro che stiamo portando avanti quotidianamente continua a dare risultati più che soddisfacenti, segno che questa è la strada giusta”.

Risultati di Spadafora

Questi i risultati ottenuti dalle farfalle universitarie: Livello Eccellenza – LE: 1^ classificata Sofia Ainis nella categoria J2; Livello Eccellenza – LE3: 1^ classificata Sofia Urbani nella categoria J1 e 4^ classificata Flavia Bongiorno (categoria J2); Livello – LC: 1^ classificata Sara Licata (categoria A2), 2^ classificata: Anna Oliva (categoria A2) ed 11^ classificata Lisa Licata (categoria A4); Livello – LB: per la Categoria Allieve 1^ fascia, 2^ classificata Sara Urbani, 4^ classificata Arianna Garito, 5^classificata Alessia Sicari; per la Categoria Allieve 2^ fascia, 1^ classificata Chiara Vazzana, 5^ classificata Gloria D’Angelo; per Categoria Allieve 3^ fascia, 5^ classificata Arianna Maiorana, 6^ classificata Denise Leopizzi; per la Categoria Junior 1^ fascia, 6^ classificata Annalaura Accetta, 9^ classificata Aurora Affè; per la Categoria Junior 2^ fascia, 2^ classificata Alessia Donato e 3^ classificata Francesca Maria Dattilo; per la Categoria Junior 3^ fascia,

5^ classificata Giada Musolino ed 11^ classificata Giada Viola.

Anche domenica, sempre a Spadafora, hanno gareggiato per la 1^ prova Regionale Campionato Individuale Silver LB3/LA/LA3 oltre 150 atlete provenienti da Messina, Palermo, Marsala e Trapani, le atlete universitaria seguite da Federica Palumbo hanno conquistato buoni piazzamenti.

Per il Livello LB3, Categoria Allieva 4^ fascia, 6^ classificata Giulia Teresano e 12^ classificata Morena Egitto; per il Livello LA3, Categoria allieve 3^ fascia, 14^ classificata Viola D’Arrigo e 32^ classificata Aurelia Onorato; per la Categoria Allieve 4^ fascia, 11^ classificata Isabella De Grazia, 15^ classificata Ginevra Altadonna; per la Categoria Junior 1^ fascia, 8^ classificata Chiara Colucci e 9^ classificata Martina Giordano.

Ginnastica ritmica a Siracusa

Per quanto riguarda la sezione Ginnastica Ritmica, le farfalle della SSD UniMe sono state impegnate sabato scorso a Siracusa al Trofeo Primavera – 7° Memorial Fernando Severino organizzato dalla Società Libertas Athena, prima competizione del gruppo universitario accompagnato dal tecnico Illiana Kuznetkova, che si è confrontato con altre 180 iscritte di varie società proveniente da tutta la Sicilia. Questi i risultati delle nostre farfalle: Sofia Annoni: 2^ classificata nella categoria Silver LA1 2^ fascia; Sofia Gentile: 1^ classificata nella categoria Silver LA1, 4^ fascia; Giorgia Lucà: 2^ classificata nella categoria Silver LA1, 4^ fascia. Ottima esibizione anche di Gaia Lucà nella categoria Pulcine.

Un ottimo esordio per le nostre atlete, che è servito anche come test per il nuovo impegno in programma il prossimo fine settimana a Palermo, dove si svolgerà la 2^ Prova Regionale Campionato Individuale Silver LA1 della Federazione Ginnastica d’Italia.