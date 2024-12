Sole 24 ore, Qualità della vita 2024. Messina 91esima, perde due posti

La provincia peloritana e nebroidea resta stabile, tutti gli ultimi 28 posti sono occupati da province del sud Italia. Ultima Reggio Calabria

La provincia di Bergamo vince la 35esima edizione della classifica sulla qualità della vita, de “Il Sole 24 Ore”. Al secondo posto Trento, al terzo Bolzano, poi Monza, Cremona, Udine, Verona, Vicenza, Bologna e Ascoli.

Nelle classifiche di tappa, Biella vince per ricchezza e consumi, Milano per affari e lavoro, Brescia per ambiente e servizi, Bolzano per demografia, salute e società, Ascoli per giustizia e sicurezza, Trieste per cultura e tempo libero.

Messina è 91esima, meno due posti rispetto al 2023. Il dato peggior per Messina riguarda la qualità di vita per bambini, giovani e anziani: 104esimo posto, meglio solo di Palermo, Crotone e Reggio Calabria.

Tutti gli ultimi 28 posti sono occupati da province del Sud Italia: 83esima Catania, 84 Matera, 85 Trapani, 86 Barletta-Andria, 87 Nuoro, 88 Potenza, 89 Brindisi, 90 Catanzaro, 91 Messina, 92 Salerno, 93 Sud Sardegna, 94 Taranto, 95 Isernia, 96 Agrigento, 97 Enna, 98 Caltanissetta, 99 Foggia, 100 Palermo, 101 Caserta, 102 Cosenza, 103 Vibo Valentia, 104 Siracusa, 105 Crotone, 106 Napoli, 107 Reggio Calabria.