Solidarietà al direttore di BlogSicilia dalla Fed

A Manlio Viola è stata danneggiata tre volte l'auto in 50 giorni. Anche Schifani a sostegno del giornalista

Tre danneggiamenti in 50 giorni. Tutti quando la vettura è parcheggiata di fronte alla redazione di BlogSicilia. Lo fa sapere la stessa testata e l’auto danneggiata è quella del direttore Manlio Viola (nella foto). Ed ecco la reazione della Fed, Federazione editori digitali: “Siamo profondamente indignati per gli atti vandalici subiti dal direttore Viola. La libertà di stampa è un pilastro fondamentale della democrazia e non possiamo permettere che venga minacciata in alcun modo. Condanniamo fermamente questi atti di violenza e solidarizziamo pienamente con Manlio Viola e con tutti i giornalisti che, con coraggio e dedizione, portano avanti il loro lavoro nonostante le intimidazioni e le minacce”.

“La libertà di stampa va tutelata sempre”

“Chiediamo alle autorità competenti di fare tutto il possibile per individuare e punire i responsabili di questo vile gesto – prosegue la Fed -. La libertà di stampa deve essere difesa e tutelata sempre e ovunque”.

Schifani: “Solidarietà al direttore Viola”

“Auspico che le forze dell’ordine facciano al più presto luce sui danneggiamenti all’auto del giornalista palermitano Manlio Viola, direttore del sito di informazione BlogSicilia”. Lo ha detto a sua volta il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

“Il ripetersi di tali episodi ai suoi danni – ha aggiunto Schifani – solleva inquietanti interrogativi. La libertà di informazione è un patrimonio da tutelare perché costituisce l’essenza della democrazia. Di fronte a ogni forma di attacco nei suoi confronti occorrono risposte nette. Per questo esprimo la mia solidarietà a Manlio Viola e all’intera sua redazione, con la certezza che non si lasceranno intimidire da nessuno e che porteranno avanti con la consueta professionalità il loro lavoro al servizio del diritto dei cittadini a una informazione puntuale e senza condizionamenti di alcun tipo”.

