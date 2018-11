Millevetrine: "Il Comune risponda subito o l'isola in via dei Mille non si fa"

MESSINA - Lunedì scorso l'ultimo incontro ed era stata promessa una risposta entro 24 ore. Ne sono passate 72 e la risposta non è ancora arrivata. Il motivo è che sul tavolo dell'amministrazione c'è anche un'altra proposta, avanzata da un cospicuo numero di consiglieri comunali, che prevede l'isola natalizia sul viale San Martino, non in via dei Mille.

Per questo ora il presidente dell'associazione Millevetrine, Sandro Penna, lancia un "ultimatum" sull'autorizzazione a realizzare la consueta isola pedonale natalizia in via dei Mille. "Se il Comune dovesse tardare a risponderci ancora 24 ore, ad una sola settimana dall'eventuale inizio dell'isola, dovremo rinunciare ad allestirla oppure usare molte candele al posto delle luminarie ormai in esaurimento presso tutti i nostri abituali fornitori, così come sarà sempre più difficile trovare gli abeti. Avevamo informato l’amministrazione sul l’importanza di avere una risposta tempestiva, non ci piace improvvisare e i messinesi si meritano una strada natalizia arredata ed illuminata con cura e buon gusto".

Sabato pomeriggio, alle 17,30, a piazza Cairoli lato monte, all'incrocio con la via Nicola Fabrizi, è prevista una manifestazione, organizzata da Cambiamo Messina dal basso, pro isola pedonale natalizia in via dei Mille. "La città vuole le isole pedonali natalizie e permanenti - conclude Penna -. Invito a partecipare tutti coloro che non intendono rinunciare ad un mese di sano e gratuito passeggio nella tradizionale e più natalizia strada di Messina".