“Solo 565 voti per Renzi ma Musolino si dedica ad attaccare Basile”

In qualità di dirigente di Sud chiama Nord, Pergolizzi attacca la senatrice: "Pensi all'insuccesso elettorale e sull'acqua a Taormina si sbaglia"

MESSINA – La senatrice Dafne Musolino è ormai la principale oppositrice della Giunta Basile. Lei che è stata assessora delle amministrazioni De Luca e Basile, eletta con Sud chiama Nord al Senato e poi passata a Italia Viva. E ora ad attaccarla è Nello Pergolizzi, presidente del Consiglio comunale di Messina, ma in qualità di dirigente di Sud chiama Nord. Osserva con ironia: “Anche grazie al grande apporto fornito dalla senatrice, il suo leader, Matteo Renzi, ha ottenuto ben 565 preferenze. Pertanto, visti gli esaltanti risultati, prendo atto che Musolino ritiene strategico dedicare parte del suo prezioso tempo ad attaccare l’amministrazione Basile, nella speranza di un futuro migliore. Ma è il momento di dire basta, data l’importanza del ruolo ricoperto, a ripicche e risentimenti personali”.

In particolare, ha scritto la senatrice in un post su Facebook: “Mentre vettoriamo l’acqua a Taormina, la togliamo alla Rivera Nord di Messina” (a causa di un intervento urgente il 18 giugno n.d.r.). Risponde Pergolizzi: “Intendo ribadire che l’Amam, già da questo mese, non fornisce più a Taormina, la piccola aliquota idrica che per decenni è stata sempre garantita (5 litri al secondo)”.

Il presidente del Consiglio comunale, qui nelle vesti di dirigente di Sud chiama Nord, invita l’ex collega di partito a non strumentalizzare “un problema serio di carenza idrica che attanaglia l’intera Sicilia, quando

l’Amam mette a disposizione soltanto il servizio di vettoriamento (cioè solo l’affitto della condotta ma senza fornitura) dell’acqua che invece “Siciliacque” fornirà a Taormina, ricevendo dallo stesso Comune un corrispettivo economico”.

“Avviso pubblico per due impianti di desalinizzazione”

E ancora: “Proprio perché “per amministrare ci vogliono competenze, non improvvisazione”, è opportuno informare la cittadinanza che il 28 maggio, sul sito dell’Amam, è stato pubblicato un avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse. Una manifestazione rivolta a operatori economici per la presentazione di proposte di finanza di progetto. Il tutto per l’affidamento di un contratto in regime di concessione e della progettazione, costruzione e successiva gestione fino a due impianti di desalinizzazione di acque marine. Impianti per uso potabile, da realizzare nel territorio del Comune di Messina a supporto del sistema idrico esistente”.





