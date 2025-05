“Sono invalido e sono costretto a passare per strada”

A Messina, pur di parcheggiare come si vuole, si calpesta il diritto altrui alla mobilità libera e sicura

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Sono invalido e mi tocca passare per strada di fronte alla Villa Salus tra motori e macchine”.

Una macchina incivilmente parcheggiata sul marciapiede impedisce il transito di persone, come il nostro lettore, che hanno difficoltà motorie. E’ un comportamento che siamo costretti a denunciare troppo spesso. Ci sono alcuni messinesi che proprio non capiscono che il marciapiede va lasciato alla libera disponibilità di chi si muove a piedi o in carrozzina, come bambini e disabili. Se non si trova il modo di parcheggiare in modo regolare vicino al luogo in cui bisogna andare, bisogna accettare di farlo anche lontano pur di non calpestare i diritti degli altri. Scegliere, poi, una soluzione alternativa all’auto per muoversi in città adesso è possibile. Perché allora continuare a usare sempre e comunque un mezzo che genera stress e costi inutili?